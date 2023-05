Lajme Tv Klan 12 Maj 2023, ora 23:00

00:01 13/05/2023

edicioniinformativ ora 23:00 data 12 Maj 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 12 Maj 2023

Arrestohet Fredi Beleri, akuzohet për shit-blerje votash. Në pranga edhe një bashkëpunëtor

Arrestohet per korrupsion zgjedhor Fredi Beleri. Kandidati i koalicionit “Bashke Fitojme” per kryetar te Bashkise se Himares akuzohet se u dha para disa personave per t’u blere votat. Bashke me te prangoset edhe nje bashkepunetor i tij.

Reagime në Tiranë dhe Athinë për Belerin. Rama: Sprovë për drejtesinë. Micotaqis: Lirojeni

Reagime ne Tirane dhe Athine per arrestimin e Fredi Belerit. Kryeministri Rama thote se kjo eshte nje sprove e madhe per drejtesine. Kryeministri Micotaqis kerkon lirimin dhe i permend Shqiperise integrimin. Reagojne edhe Berisha e Dule.

54 raste të krimeve zgjedhore, procedohen 88 persona. 5511 policë në terren për ditën e votimeve

54 raste te krimeve zgjedhore me 88 persona të proceduar ka regjistruar policia gjatë periudhës së fushatës elektorale. Mbi 5.500 efektive policie do te jene te angazhuar per te garantuar mbarevajtjen e procesit zgjedhor te dielen.

Mbyllet fushata. Rama: Votoni për projektet. Berisha: Përqafoni ndryshimin

Mbyllet sot në mesnatë fushata elektorale për zgjedhjet e 14 majit. Rama ishte në Durrës ku kërkoi votën e për të vijuar projektet e zhvillimin, ndërsa Berisha nga Tirana ftoi shqiptarët të përqafojnë ndryshimin dhe te votojnë kandidatet e primareve

Turqia voton të dielen. Sondazhet: Erdogan në vështirësi. Kiliçdarollu fiton që në raundin e parë

Edhe Turqia voton te dielen per zgjedhjet presidenciale dhe ato te pergjithshme. Sondazhet tregojne se presidenti Erdogan eshte ne veshtiresi dhe se rivali i tij republikan mund te arrije fitoren qe ne raundin e pare.

Më shumë pensionistë sesa kontribuues. Në 5 vjet u shtuan dy herë më shumë

Plakja e popullsisë dhe largimi i të rinjve thellon skemën e pensioneve. Të dhënat e Institutit të Sigurimeve shoqërore tregojnë se brenda 5 viteve, numri i pensionistëve është shtuar gati dy herë më shumë sesa ai i kontribuuesve./tvklan.al