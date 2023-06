Lajme Tv Klan 12 Qershor 2023, ora 15:30

16:40 12/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 11 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 12 Qershor 2023

Ndërron jetë Silvio Berluskon, njeriu më me ndikim në politikën italiane në 3 dekada

SPAK kërkon 10 vjet burg për Lefter Kokën për inceneratorin e Fierit. 12 për Zoton

Lëvizja “Europa Tani” fiton zgjedhjet në Malin e Zi. 6 shqiptarë do të ulen në parlamentin e ri

24-vjetori hyrje së NATO-s në Kosovë, Rama thumbon Kurtin: Reflektim për të nxjerrë vendin nga qorrsokaku

Shqipëria me mot tropikal. Paraditet me diell, pasditet me shira të rrëmbyshëm

Ndeshja me Moldavinë lojtarët e kombëtares premtojnë marrjen e tre pikeve në Tiranë./tvklan.al