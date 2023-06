Lajme Tv Klan 12 Qershor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







21:08 12/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 12 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 12 Qershor 2023

Ndërron jetë Silvio Berluskon, njeriu më me ndikim në politikën italiane në 3 dekada.

Ish -kryeministri Italian, Silvio Berluskoni, nderroi sot jete ne moshen 86 -vjecare ne nje spital te Milanos ku po kurohej nga leucemia. Ai do te mbahet mend si njeriu me me ndikim ne politiken italiane per me shume se 3 dekada.

SPAK kërkon 10 vjet burg për Lefter Kokën për inceneratorin e Fierit. 12 për Zoton.

SPAK kerkon denimin me 10 vjet burg per ish -ministrin e Mjedisit, Lefter Koka dhe 12 vjet burg per pronarin e kompanise koncesionare te inceneratorit te Fierit, Klodian Zoto. 7 vite u kerkuan per ish -deputetin Alqi Bllako.

Lëvizja “Europa Tani” fiton zgjedhjet në Malin e Zi. 6 shqiptarë do të ulen në parlamentin e ri.

Lëvizja pro-europiane “Europa Tani” e presidentit Millatoviç, qe fitoi zgjedhjet ne Mal te Zi, perjashton nga negociatat partine e ish -presidentit Gjukanovic dhe partine e ish -kryeministrit Abazovic. Shqiptaret marrin 6 mandate.

24-vjetori hyrje së NATO-s në Kosovë, Rama thumbon Kurtin: Reflektim për të nxjerrë vendin nga qorrsokaku.

Ne 24 vjetorin e nderhyrjes se forcave te NATO-s ne Kosove, kryeministri Rama i kujton qeverise se Prishtines se pa aleate nuk do te kishte Kosove dhe kerkon reflektim per te nxjerre vendin nga qorrsokaku u perplasjes me aleatet.

Ndërron jetë në moshën 68-vjeçare aktori Italian Francesco Nuti. Vuante nga një sëmundje.

Ndërron jetë në moshën 68-vjeçari regjisori dhe aktori i famshëm italian Francesco Nuti. Ai pushoi së jetuari në një klinikë të Romës pasi vuante nga nje sëmundje të rëndë. Nuti është një artist mjaft i njohur edhe për shqiptarët

Ndeshja me Moldavinë lojtarët e kombëtares premtojnë marrjen e tre pikeve në Tiranë.

Futbollistet e Kombetares premtojne tre piket ne ndeshjen e te shtunes kunder Moldavise, qe do te luhet ne Air Albania. Skuadra duket ne forme te mire fizike, por trajneri kerkon me shume përqendrim tek kundërshtari.

/tvklan.al