Lajme Tv Klan 12 Shtator 2022, ora 19:30

22:14 12/09/2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 12 Shtator 2022

Sistemi TIMS, funksional në të gjitha pikat kufitare. Prokuroria nis hetimet. DASH dënon sulmin

Sistemi TIMS është kthyer sot ne te gjitha pikat e kalimit kufitar. Prokuroria e Tiranes e bashkon çështjen me dosjen e sulmit kibernetik te 15 korrikut. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se autoret do te mbajnë përgjegjësi.

Nis viti i ri shkollor. 29 mijë nxënës ulen për herë të pare në bankat e shkollës.

Nisi sot viti i ri shkollor. 29 mije fëmijë ulen për herë të parë në bankat e shkollës, si pjesë e 450 mijë nxënësve të arsimit parauniversitar. Interes i lartë për arsimin profesional, i cili është zgjedhur nga 17 mije nxënës.

Rama: Gjuha shqipe në rrezik, e fusim në çdo nivel. Rrisim pagat e arsimtarëve

Kryeministri Rama paralajmëron shtrirjen e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet arsimore. Nga Kongresi i Arsimit ai shpalosi idenë e përdorimit te Abetares se Unifikuar në të gjitha trevat shqipfolëse dhe premtoi rritje pagash për arsimtaret.

Pretenca: 1 vit e 6 muaj burg për Etleda Çiften. Anëtarja e KPK akuzohet për falsifikim e fshehje pasurie

Prokuroria e Posaçme ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg per anëtaren e Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, Etleda Çiftja. Ajo akuzohet per fshehje te pasurisë dhe falsifikim te dokumenteve.

Shpresë nga Azerbajxhani për ubutjen e krizës energjetike në Europë. Do të rrisë me 30% furnizimin me gaz

Shpresë nga Azerbajxhani për zbutjen e krizës energjetike ne Europe. Ministri azer i Energjisë premtoi ndihmë të konsiderueshme, duke e rritur me 30% eksportin e gazit drejt vendeve te Bashkimit Europian.