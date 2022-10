Lajme Tv Klan 12 Tetor 2022, ora 19:30

12/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 12 Tetor 2022

Spiker: Reis Cico

Headline 12 Tetor 2022

Rama në KiE: Zhbëjeni raportin e Dick Marty! “Fake News” që baltos luftën e një kombi për liri.

Kryeministri Rama i kërkoi Asamblese se Keshillit te Europes të zhbëjë raportin e Dik Martit për krime lufte në Kosovë duke e konsideruar atë një “lajm të rremë” që baltos luftën e një kombi për liri. Fjala e Ramës shkakton reagime në sallë.

Progres-raporti i KE, vlerësime Shqipërisë për reformat dhe për qëndrimin për Ukrainën.

Komisioni Europian publikon progres –raportin per Shqiperine. Komisioneri Varhely vlereson ne menyre te vecante perparimin ne reformen ne drejtesi, vendosjen e shtetit ligjor dhe qendrimin e Shqiperise per luften ne Ukraine.

Vriten babë e bir në Klos. Vetëvritet dhe autori. Përplasja me armë, për motive banale.

Vrasje e dyfishte ne Klos te Matit. Nje person vret me arme zjarri nje 17 vjecar dhe babain e tij pas nje përplasje per motive banale. Plumbat plagosin edhe 2 kalimtarë, ndersa autori gjendet i vetëvrarë disa minuta me vone.

SPAK kërkon 15 vite burg për shtetasin iranian që akuzohet për spiunazh

SPAK kerkon denimin me 15 vite burg per shtetasin iranian Bizhan Puladrag, qe akuzuar per spiunazh me qellim kryerjen e akteve terroriste ne vendin tone. Ai dyshohet si pjese e nje celule qe kishte ne shënjestër kampin e MEK ne Manze.

Ekonomitë e medha rrezikohen nga recesioni. Në rrezik edhe SHBA, Gjermania e Italia

Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon tkurrje te disa prej ekonomive me te mëdha botërore gjate vitit te ardhshem, per shkak te krizes qe ka shkaktuar lufta ne Ukraine. Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Italia mund te hyjne ne recesion.