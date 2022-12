Lajme Tv Klan 13 Dhjetor 2022, ora 23:40

09:11 14/12/2022

Lajme, #edicioniinformativ ora 23:40 data 13 Dhjetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 13 Dhjetor 2022

Rama: Marrëdhëniet me Kim, më të bashkuara se kurrë. Ambasadorja: Do të qëndroj më gjatë se mandate.

Oficerë të ‘’Home Office’’në Rinas. Marrëveshje mes Shqipërisë dhe Anglisë për emigrantët e paligjshëm.

Kryeministri britanik Rishi Sunak njoftoi sot parlamentin e tij, arritjen e një marrëveshjeje me Shqipërinë që i jep fund mbërritjes së emigrantëve. Sunak tha se shqiptarët që kalojnë ilegalisht kanalin do të kthehen direkt në vendlindje.

Ndryshime në Policinë e Shtetit? Emrat që përfliten për drejtorë të disa qarqeve.

S’ka fashë për konsumin e energjisë mbi 800KW/h. Balluku: Kurseni, duhet 5% target kombëtar.

Nuk do të ketë aplikim të fashës 800 kilovatorë për energjinë që konsumojnë familjarët për muajin janar. Por zëvendëskryeministrja Belinda Balluku thotë se kjo arrihet vetëm duke kursyer 5% të konsumit në nivel kombëtar.

Nisin punimet për aksin e Elbasan – Qafë Thanë. Anashkalohet Prrenjasi, dalje në Rrajcë.

Nisin punimet per ndërtimin e aksit Elbasan – Qafe Thane Projekti parashikon anashkalimin e Prrenjasit duke dalë në zonën e Rrajcës. Aksi do të ketë 4 korsi dhe shpejtësia e lejuar do të jetë 110 kilometra në orë.

WizzAir anulon 6 fluturime nga Rinasi, qindra pasagjerë mbeten në aeroport.

Vijon kalvari i pasagjerëve që zgjedhin të udhëtojnë me kompaninë Uiz Eir. 6 fluturime u anuluan sot nga Rinasi duke bërë që qindra pasagjerë të mbeten me orë të tëra në pritje dhe pa asnjë zgjidhje nga kompania

Argjentina në finale, mund Kroacinë 3 me 0. Fiton strategjia dhe disiplina e lojtarëve./tvklan.al