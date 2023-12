Lajme Tv Klan 13 Dhjetor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:50 13/12/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 13 Dhjetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 13 Dhjetor 2023

Kushtetusja pezullon marrëveshjen me Italinë për emigrantët. Vendimi do të jepet me 19 Janar.

Gjykata Kushtetuese vendos të pezullojë ratifikimin në Kuvend të marrëveshjes me Italinë për emigrantët. Vendimin përfundimtar për këtë çështje gjykata do ta japë më 18 janar pasi të shqyrtojë padinë e bërë nga 30 deputetë të opozitës.

Samiti i BE, Greqia mban peng hapjen e kapitujve për Belerin. Brukseli është kundër.

Po mbahet ne Bruksel samiti mes Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor. Qëndrimi bllokues i Greqisë ndaj Shqipërisë merr sërish kritika nga kancelari gjerman Olaf Sholz që propozon heqjen e të drejtës së vetos për çështje të caktuara.

Ekskluzive/ Publikohen fotot e autorëve të grabitjes së dështuar në Prush të Tiranës.

Televizioni Klan siguron fotot e katër personave që tentuan të grabisin shtëpinë e dy të moshuarve mbrëmjen e së shtunës në Prush të Tiranës. Dyshohet se ata janë autorë të dy grabitjeve të tjera të ndodhura në Kamëz dhe Lushnje.

Pranga 2 efektivëve të policisl kufitare në aeroportin e Rinasit. U morën para një qytetareje

Pranga dy efektiveve te policisë kufitare ne Aeroportin e Rinasit. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore i arrestoi pasi dyshohet se ata morën para një pasagjereje, duke i thënë nuk mund të udhëtonte në vendet e Bashkimit Europian.

Tenderat, tani përmes inteligjencës artificiale. Do të ndihmojnë në përzgjedhjen e ofertuesve.

Qeveria vendos përfshirjen e Inteligjencës Artificiale në procedurat e tenderimit. Ne projektligjin qe duhet te kaloje ne parlament, parashikohet qe teknologjia te ndihmoje ne përzgjedhjen e kompanive me te mira ofertuese.

Biden ashpërson tonet me Izraelin: Po humbetmbështetjen globale me sulm,et që s’bëjnë dallime.

Presidenti amerikan Xho Bajden ashpërson tonet me Izraelin. Ai tha se Tel Avivi po humbet mbështetjen globale me sulmet masive, te cilat nuk bëjnë dallime te shënjestrës mes civileve dhe militanteve te Hamasit.

/tvklan.al