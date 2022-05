Lajme Tv Klan 13 Maj 2022, ora 19:30

21:35 13/05/2022

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 13 Maj 2022

Raundi i pare i votimit për President, pa candidate? PS nis negociatat me grupet e vogla, PD refuzon ftesën

Mazhoranca nis negociatat me grupet e vogla parlamentare të opozitës për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës. Grupi Partise Demokratike refuzon ftesën. Në raundin e parë të votimit mund të mos ketë kandidatë.

Berisha i përgjigjet Ramës për hetimin nga SPAK: Përjashtojmë Kryeministrat nga parashkrimi i hetimit

Ish-kryeministri Berisha i përgjigjet kërkesës që kryeministri Rama i drejtoi SPAK per hetimin e tij, duke kerkuar ndryshimin e Kodit Penal në mënyrë që të lejohet hetimi i kryeministrave në çdo kohë.

Vrasje, kërcënime dhe tritol. SPAK dërgon në gjyq Gjergji Cukalin dhe 11 të tjerë

SPAK përfundoi hetimet për Gjergji Cukalin i njohur si i “i forti i Muslym Shyrit” dhe 11 persona të tjerë. Ata akuzohen për një sërë tentativash për vrasje, vendosje tritoli dhe kërcënimesh si dhe posedimin një arsenali te tërë armësh.

Test psikologjik për shoferët agresivë? 377 aksidente me 56 viktima në 4 muaj

Në kushtet e rritjes së aksidenteve rrugore, ekspertët rekomandojnë sërish bërjen e “Testit të idiotit” për shoferët agresivë. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti në të gjithë vendin janë regjistruar 377 aksidente me 56 viktima.

Rezervime deri në Shkodër për një dhomë hoteli për finalen e Conference League

Ezaurohen të gjitha kapacitetet akomoduese në kryeqytet për datën 25 maj kur do të zhvillohet ndeshja finale e Conference League. Rezervimet për një dhomë hoteli kanë shkuar deri në Shkodër pas mbushjes në Tiranë dhe Durrës.

Erdogan kundër Finlandës e Suedisë në NATO; Vende që strehojnë terroristë

Presidenti turk Rexhep Taip Erdoan do ndalojë zgjerimin e NATO-s me Finlandën dhe Suedinë. Sipas tij, këto vende strehojnë ata që Ankaraja i njeh si “terroristë kurdë” ndaj thotë se Turqia nuk do të bëjë të njëjtin gabim si me Greqinë.