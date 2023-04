Lajme Tv Klan 13 Prill 2023, ora 23:20

Shpërndaje







00:51 14/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 25:20 data 13 Prill 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 13 Prill 2023

Shorti i KQZ cakton rënditjen në fleten e votimit. ‘’BF’’ do të jetë i pari, PS e dyta.

Shorti i hedhur ne Komisionin Qendror te Zgjedhjeve përcakton renditjen e partive dhe kandidateve ne fletën e votimit. Koalicioni “Bashke Fitojmë” do te jete i pari, ndërsa Partia Socialiste do te mbaje numrin dy.

Çela: Hetime të paplota për dekriminalizmin. Vetëm 2 shtete na kthejnë përgjigje.

Prokurori i Përgjithshëm, Olsian Çela deklaron se hetimet për dekriminalizimin për kandidatet për kryetare te bashkive dhe te këshillave komunale mbeten te paplota, për shkak se vetëm 2 shtete kthejnë përgjigje mbi rastet e kërkuara.

2 projekte në garë për Qendren e Konferencave dhe Ekspozitave.

Një studio italiane dhe një çeke janë në garë për projektin e Qendrës së Konferencave dhe Ekspozitave që do të ndërtohet në Bulevardin e ri. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se kjo zonw do të jetë qendra e dytë e gravitetit të Tiranës.

Drafti për pagat e zyrtarëve shkon në Parlament. Presidenti 425.000 Lekë në muaj.

Projektligji për pagat e zyrtareve, qe parashikon rritjen e tyre për 250 funksionare te niveleve te larta, mbërrin ne parlament. Sipas draftit, paga me e larte do te jete ajo e presidentit te Republikës, me 420 mije leke ne muaj.

Muzika gjatë sezonit veror, deri në mesnatë. Qeveria miraton ligjin për hartën e zhurmës.

Qeveria miraton ndryshimet ne ligjin per zhurmat ne mjedis me ane te te cilit synohet ulja e ndotjes prane zonave te banuara. Muzika ne lokale do te lejohet deri ne mesnate, ndersa harta e zhurmave do te miratohet nga bashkite.

/tvklan.al