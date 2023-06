Lajme Tv Klan 13 Qershor 2023, ora 19:30

21:26 13/06/2023

#Lajme, edicioniinformativ ora 19:30 data 13 Qershor 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 13 Qershor 2023

Rikthehen tensionet në veri të Kosovës. Kurti i përgjigjet Ramës: Draftin çoja Vuçiçit për Presheven.

Tensionohet sërish situata në veri të Mitrovicës dhe shkak është bërë arrestimi i një serbi nga policia e Kosovës. Albin Kurti propozon një plan me 5 pika për veriun ndërsa i kryeministrit Rama i kërkon që draftin për Asociacionin t’ja çojë Vuçiçit.

Begaj mbledh Këshillin e Sigurimit: Irani ka shtuar sulmet kibernetike dhe kërcenimet diplomatike.

Presidenti i Republikës Bajram Begaj mbledh Këshillin e Sigurimit Kombëtar në fokus të të cilit ishte siguria kibernetike. Kreu i shtetit tha se gjatë 1 viti, Irani ka shtuar sulmet kibernetike madje dhe kërcënimet diplomatike.

Bardhi: Pa u mbledhur Këshilli Kombëtar nuk do të ketë zgjedhje për kryetarin e PD.

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi thotë se vendimi i kryesisë për zgjedhjet e 29 korrikut duhet të kalojë nga Këshilli Kombëtar. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh, ai thotë se nuk do ketë zgjedhje për kreun e partisë.

Nis gjyqi në mungesë për Dritan Rexhepin, akuzohet për zhdukjen e Jan Prengës.

Nis në Gjykatën e Posaçme gjyqi në mungesë ndaj Dritan Rexhepit dhe 6 personave të tjerë të akuzuar për zhdukjen e Jan Prengës. Sipas SPAK shkak për ngjarjen u bë përfshirja e vëllait të viktimës në trafikun e lëndëve narkotike.

Italia në zi për Silvio Berlusconin. Eremoniali i homazheve në katedralen e Milanos.

Italia është në zi kombëtare, pas ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Silvio Berluskoni. Ceremonitë shtetërore nisin nesër në katedralen e Milanos. Në ditët në vazhdim pritet edhe ndarja mes 5 fëmijëve e pasurisë së tij 4 miliardë euro.

Sylvinho me 3 sulmues ndaj Moldavisë. Mund të hedhë në fushën e lojës dhe Mehmetin.

Trajneri i kombëtares Silvinjo duket i vendosur për të aplikuar skemën me 3 sulmues në ndeshje e së shtunës ndaj Moldavisë. Për disa ditë me radhë tekniku brazilian ka testuar lojtarët që i përshtaten me mire skemës së tij të lojës 4-3-3.

