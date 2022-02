Lajme Tv Klan 13 Shkurt 2022, ora 23:00

00:06 14/02/2022

Spiker: Reis Çiço

Vritet në Shkodër 47-vjeçari, u qëllua nga një person i maskuar. Viktimës i janë vrarë më parë edhe dy vëllezër

Një 47 vjeçar u vra me kallashnikov mbrëmjen e së dielës në Shkodër. Prekë Tonaj u ekzekutua me kallashnikov brenda ambienteve të një lokali nga një person ende i paidentifikuar. Dyshohet se vrasja ka ndodhur per motive hakmarrje

Berisha: Basha, peng i Ramës dhe dosjeve në prokurori. PS prezanton kandidatët në Vorë e Rrogozhinë

Ish-kryeministri Berisha prezantoi kandidatin e koalicionit “Shtëpia e lirisë” për Dibrën ku tha se Basha është peng i dosjeve në prokurori të mbyllura nga Rama. Në krahun tjetër Veliaj tha se qytetarët nuk duhet të mbeten peng i sherreve në PD.

Basha: SPAK të mos presë më për inceneratorët. Vota për vetingun që të mos largohet ONM-ja

Kreu i Partisë Demokratike Basha i kërkoi SPAK që të veprojë me shpejtësi për të arrestuar personat përgjegjës të aferës së inceneratorëve. Basha shpjegoi edhe votën dhënë në parlament për zgjatjen e afateve të komisioneve të Vetingut.

Blinken, telefonatë me Lavrovin për Ukrainën. Të huajt vijojnë të largohen nga vendi

Diplomacia vijon përpjekjet për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Blinken bisedon në telefon me Lavrov të cilit i kujtoi se një sulm ushtarak do të kishte pasoja të rënda për Rusinë. Nga Kievi vijon largimi i stafeve të huaja diplomatike.

Specialistët: Situata nga Covid, e qëndrueshme. Me hyrjen e pranverës lehtësim të masave

Shkurti shënoi një situatë më të përmirësuar sa u përket infektimeve dhe humbjes së jetëve nga koronavirusi. Specialistë thonë se me ardhjen e pranverës do të jetë koha e lehtësimit të masave anticovid.

Rritja e çmimit të naftës, efekt domino në ekonomi. Ekspertët: Ndihet më shumë tek konsumatori fundor

Ekspertët e ekonomisë thonë se rritja e çmimit të karburantit do të sjellë një efekt domino në ekonominë shqiptare dhe pasojat do t’i vuajnë konsumatorët fundorë. Ata thonë se çmimet mbeten në dorën e tregjeve ndërkombëtare.