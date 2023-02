Lajme Tv Klan 13 Shkurt 2023, ora 00:25

01:00 13/02/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 12 Shkurt 2023

Akuzohet për pastrim parash, sekuestrohen dy pasuri të paluajtshme të Alda Klosit në Tiranë.

Me kërkesë prokurorisë gjykata e Tiranës ka vendosur sekuestrimin e një apartamenti dhe një garazhi në pronësi të ish-zyrtares, Alda Klosi. Prokuroria dyshon se këto pasuri janë vënë nga të ardhura të siguruara në mënyrë të paligjshme.

Burg për 2 të rinjtë që do shisnin mina te grupi kriminal. Në kërkim blerësi.

Gjykata e Vlorës ka lënë në burg dy të rinjtë e arrestuar pak ditë më parë pasi u kapën duke shitur mina me telekomandë te grupet kriminale. Në kërkim vijon të jetë ende personi që do bënte blerjen e lëndës plasëse për shumën e 10 mijë eurove.

Berisha: Nuk marrim pushtet me dhunë. Rama: Shkarravina të revolucionit.

Kryedemokrati Sali Berisha e konsideron sukses protestën dhe garanton se opozita nuk do të marrë kurrë pushtet me dhunë. Kryeministri Edi Rama ironizon tubimin e së shtunës, ndërsa publikon pamjet e pastrimit të atyre që ai i cilëson si shkarravina të revolucionit

Shqipëria, e dyta në rajon për investimet e huaja direkte. E para për punësimin në bujqësi.

Investimet e huaja në vendin tonë kanë pësuar rritje, duke përbërë 8 përqind të prodhimit të brendshëm bruto. Shqipëria renditet e dyta në rajon për investimeve dhe e para për punësimet në bujqësi.

33 mijë viktima nga tërmeti në Turqi e Siri. 113 urdhër-ndalime për ndërtues dhe kontraktorë.

Shtatë dite nga tërmeti që goditi Turqinë dhe Sirinë ekipet e kërkimit vazhdojnë të shpëtojnë jetë njerëzish. Numri i viktimave ka kaluar 33 mijë, ndërsa autoritetet turke kanë lëshuar 113 urdhër arresti për ndërtues dhe kontraktorë.

Vllaznia fiton derbin e Shqipërisë me Tiranën. Diferenca në krye shkurtohet në 3 pikë.

Vllaznia fiton 1 me 0 derbin e Shqipërisë me Tiranën dhe tashmë e sheh veten 3 pikë largë vendit të parë që mbahet nga bardheblutë. Një rezultat ky që e bën garën për titullin kampion më të fortë. Në sfidën tjetër Eerzeni barazoi me Teutën

