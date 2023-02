Lajme Tv Klan 13 Shkurt 2023, ora 19:30

20:59 13/02/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 13 Shkurt 2023

Protesta e opozitës shkakton tensione brenda dhe jashtë sallës së Kuvendit.

Tensione brenda dhe jashte salles se parlamentit nga protesta e opozites. Protestuesit hodhen flakadane e mjete piroteknike ne drejtim te policise, ndersa deputetet mbajten te bllokuar foltoren. Por tubimi perfundon qetesisht.

Rama pret Kryeministrin e Landit të Bavarisë: Bashkëpunim për thithjen e investimeve Gjermane.

Kryeministri Rama priti ne nje takim zyrtar kryeministrin e landit te Bavarise. Ne nje konference per shtyp ai shmangu komentet per protesten, ndersa tha se bashkepunimi me Bavarine synon thitjen e sa me shume investimeve gjermane.

Tritol një hoteli në Sarandë. shpërthimi rrafshon ndërtesën, dëmtohen disa objekte.

Bashkëpunoi me një grup kriminal, SPAK dërgon në gjykatë ish-shefin e krimeve.

SPAK dergon ne gjykate ish –shefin e krimeve Leonard Palushin, nen akuzen per korrupsion. Prokuroria e Posacme thote se ai ka ndihmuar te kerkuarin e drejtesise, Erjon Alibej, duke tjetersuar hetimet per nje ngjarje ku ai ishte i perfshire.

Flamuri shqiptar në gjysmë shtizë për viktimat e tërmetit, nis mbledhja e ndihmave.

Flamuri shqiptar qendroi sot ne gjysme shtize, ne diten e zise kombetare ne nder te mbi 36 mije viktimave te termetit shkaterrimtar ne Turqi dhe Siri. Vec nderimeve, ne Tirane ka nisur mbledhja e ndihmave per te prekurit nga kjo fatkeqesi.

Objekte jashtëtokësore mbi Amerikën Veriore? Forcat ajrore nuk e perjashtojnë mundësinë.

Shtetet e Bashkuara jane ne alarm nga prania e objekteve të pazakonta të zbuluara në lartësi të mëdha mbi Amerikën Veriore. Komandanti i forcave ajrore amerikane nuk përjashton mundësinë që ato të jenë objekte jashtëtokësore.

