Lajme Tv Klan 13 Shkurt 2024, ora 19:30

20:54 13/02/2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 13 Shkurt 2024

SPAK kërkon dënimin me 2 vjet e 6 muaj burg për Fredi Belerin dhe 2 vjet për Pandeli Kokaveshin.

SPAK kërkoi sot dënimin me 2 vjet e 6 muaj burg per kryetarin e zgjedhur te bashkise se Himarës, Fredi Belerin dhe me 2 vjet për bashkëpunëtorin e tij, Pandeli Kokaveshin, per korrupsion zgjedhor. Vendimi jepet me 28 shkurt.

Rama në Samitin Boteror të Qeverisjes: Brenda dy vitesh do të përdorim inteligjencën artificiale.

Shqipëria do te nise përdorimin e inteligjencës artificiale neper institucione brenda 2 vitesh. Ne samitin botëror te qeverisjes, ne Dubai, kryeministri Rama tha se vendi ynë po punon me gjigandet e Microsoft dhe Oracle.

Sulmi ndaj INSTAT, hakerat infektuan 40 kompjutera dhe fshinë materialet në 6 prej tyre.

Autoriteti për Certifikimin Elektronik jep te tjera detaje per sulmin kibernetik ndaj INSTAT. Nga verifikimet e deritanishme rezulton se hakerat infektuan me virus 40 kompjutera dhe munden te fshijnë materialet ne 6 prej tyre.

Skandali me mbetjet në Orikum, autoritetet: Nuk do të ketë zgjidhje para sezonit turistik.

Nuk ka zgjidhje para nisjes se sezonit turistik për njollën e zeze te krijuar nga pirgu me mbetjet urbane buze rrugës qe lidh Orikumin me plazhet e jugut. Njësia vendore e Orikumit thotë se duhet te përfundoje me pare landfilli i Vlorës.

Lindjet në 2023, në nivelin më të ulët të 3 dekadave. Kukësi, Dibra e Lezha kryesojnë listën.

Të dhënat e fundit të INSTAT vërejnë një rënie të ndjeshme të lindjeve në vend gjatë 2023. Qarqet me rënien më të ndjeshme janë Kukësi, Dibra dhe Lezha. Në të treja këto qarqe lindjet ranë vitin e kaluar me më shumë se 10%.

Estonia: Rusia do të hyjë në luftë me NATO-n. përgatitjet këtë vit pas rizgjedhjes së Putin.

Shërbimet sekrete të Estonisë paralajmërojnë se Rusia mund te nise luften me NATO-n brenda kësaj dekade. Shefi i zbulimit të jashtëm thotë se Moska do t’i nisë përgatitjet menjëherë pas rizgjedhjes së Putinit ne mars te këtij viti.

