Lajme Tv Klan 14 Dhjetor 2022, ora 19:30

Kim: Kreu i SPAK, pa frikë e favore kundr krimit e korrupsionit. Rama: Zgjedhja në dorë të KLP.

Ambasadorja amerikane ben thirrje qe kreu i ri i SPAK te luftoje pa frike e favore krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndersa kryeministri Rama thote se drejtuesin e ri nuk e zgjedh as qeveria, as opozita e as ambasada, por vetem KLP.

Një shqiptar i mbijetuar në varkën e mbytur në kanalin e ‘’La Manche’’, humbin jetën 4 emigrantë.

Nje shqiptar eshte mes te mbijetuarve ne tragjedine e kanalit te La Manshit, ku mbytja e nje gomonie u ka marre jeten te pakten 4 emigranteve. Bilanci i tragjedise mund te rritet, teksa vijojne operacionet e kerkim shpetimit.

Dënohet truproja e ish-ministrit Tahiri, 8 vjet e 8 muaj burg për trafik droge.

Gjykata e Posacme denon me 8 vjet e 8 muaj burg truprojen e ish -ministrit te Brendshem, Saimir Tahiri. Hekuran Marku u shpall fajtor per trafik te lendeve narkotike dhe pjesemarrje ne nje grup kriminal.

Bordi rrit sërish çmimet e karburanteve. Nafta shitet me 202 Lekë, benzina shkon në 175 Lekë.

Bordi i transparencës rriti sërish çmimet e karburanteve në vendin tonë. Nafta shtrenjtohet me 6 lekë, teksa një litër tregtohet me 202 lekë. Benzina rritet me 3 lekë dhe shkon në 175 lekë litri. Shtrenjtohet edhe gazi.

Vijojnë vonesat e Wizz Air. Pasagjerët presin me orë të gjata nëpër aeroporte.

Kompania e linjave ajrore, Ëizz Air, vijon te lere per ore me radhe ne pritje neper aeroporte shqiptaret qe kane zgjedhur te udhetojne me avionet e saj. Kompania fajezon motin e keq, por udhëtarët thone se problemet jane te perhershme.

Kosova aplikon për anëtarësimin në BE: Firmoset kërkesa për statusin e kandidatit.

Prishtina zyrtare firmosi aplikimin për të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas firmosje së dokumentit, 3 krerët e shtetit e cilësuan si historik një akt të tillë.

Franca apo Maroku, përcaktohet sot finalisti i dytë i Botërorit të Katarit.

Kampionia e botës në fuqi, Franca do të përballet mbrëmjen e sotme me Marokun, surprizën e këtij botërori për një vend në finale. Ndeshja pritet me interes veçanërisht në Francë ku jetojnë më shumë se 3 milionë marokenë.

