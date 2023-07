Lajme Tv Klan 14 Korrik 2023, ora 23:00

00:20 15/07/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 14 Korrik 2023

Ahmetaj, Rama: PS nuk mban askënd në shpinë. S’pajtohem me asnjë që abuzon me mandatin.

Në të parin koment pas kërkesës së SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt, kryeministri Edi Rama thotë se ai dhe Partia Socialiste nuk mban askënd mbi shpinë që abuzon me mandatin që i kanë dhënë shqiptarët.

Parlamenti i jep autorizimin SPAK-ut për arrestimin e Ahmetajt. Prokuroria i drejtohet menjëherë gjykatës.

Parlamenti i dha autorizimin SPAK-ut që të arrestojë ish-zëvendëskryeministrin Arben Ahmetaj dhe t’i kontrollojë atij banesën. 117 deputetë votuan pro dhe 3 abstenuan. Menjëherë SPAK i kërkoi Gjykatës arrestimin e ish-ministrit.

Flet Ahmetaj: Dikush më do në burg, s’kam lidhje me inceneratorët. Avokatët: Është në Londër.

Arben Ahmetaj flet nga arratia. Ish-zëvendëskryeministri deklaron se dikush e do me çdo kusht ne burg, por mohon lidhjet me çështjen e inceneratoreve. Avokatet mbrojtës zbulojnë se ai ndodhet ne Angli.

Policia italiane vret 55-vjeçarin shqiptar. Përplasi patrullen dbe i sulmoi me thikë.

Një 55-vjeçar shqiptar është vrarë nga karabinierët në Padova të Italisë. Ai ishte denoncuar nga ish-bashkëshortja për përndjekje dhe në momentin e ndalimit ka përplasur me makinë një efektive dhe më pas e ka sulmuar me thikë.

Shqipëria heq vizat për të huajt në fushën e ‘’IT’’. Ekspertët: Pozitive, kontribut për sektorin.

Shqipëria vendos te heqë vizat për ekspertet e huaj ne fushën e Teknologjisë se Informacionit, me qellim punësimin e tyre. Ekspertet thonë se nisma pritet te japë kontribut ne këtë sektor dhe ne ekonomi.

Alarmi i OBSH: Aspartami që përdoret tek pijet dietike dhe çokollatat mund të shkaktojë kancer.

Organizata Botërore e Shëndetësisë jep alarmin se Aspartami, nje ëmbëlsues qe përdoret gjerësisht ne industrinë e prodhimit te pijeve dietike dhe çokollatave mund te shkaktoje kancer.

