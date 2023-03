Lajme Tv Klan 14 Mars 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:49 14/03/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 14 Mars 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 14 Mars 2023

KQZ nuk regjistron PD në zgjedhjet e 14 majit. Celibashi: Duhet firma e Bashës. Ajo nuk delegohet.

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi vendosi sot të mos regjistrojë në zgjedhje as Partinë Demokratike që përfaqësohet nga grupimi “Alibeaj”. Ai tha se mungon firma e Lulzim Bashës në deklaratën e angazhimeve, që sipas tij nuk mund të delegohet.

Dita e Verës, festime në Elbasan e Tiranë. Qytetarët mbushin sheshet dhe rrugët.

Dita e veres e kthen serish Elbasanin ne kryeqendren e festimeve, me mijera qytetare qe kane mbushur sheshet e qytetit. Festa ndahet edhe kete vit me Tirane, me qytetare te shumte qe u jane bashkuar aktiviteteve te organizuara nga bashkia.

Pamje të reja nga aksidenti me 3 viktima në rrethrrotullim

Publikohen pamje të reja nga aksidenti me 3 viktima dhe 3 të plagosur që ndodhi pak ditë më parë në rreth-rrotullimin e TEG nw Tiranw. Në pamje duket shpejtësia e lartë me të cilën udhëton automjeti Audi i drejtuar nga 20-vjeçari.

Fatjon Murati iku nga Shqipëria ditën e ngjarjes në Don Bosko. Kaloi në Kosovë

Fatjon Murati, aktivitetet kriminale te se cilit dyshohet se jane shkak i ngjarjes se fundjaves ne Don Bosko, eshte larguar ne Kosove pak ore para atentatit me 1 viktime e 6 te plagosur. Prokuroria dyshon se ai eshte arratisur ne Turqi.

Pogba kushton 228 mijë euro në minutë.Lëndimet dhe sjellja penalizojnë Juventus.

Pol Pogba po i kushton Juventusit 228 mije euro ne minute. Francezi ka rezultuar nje deshtim ne loje dhe ne financat e klubit torinez per shkak te demtimeve dhe masave disiplinore qe ka marre nga sjellja jo etike./tvklan.al