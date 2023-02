Lajme Tv Klan 14 Shkurt 2023, ora 19:30

21:28 14/02/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 14 Shkurt 2023

Hedhja në erë e hotelit në Sarandë, arrestohet djali i njërit prej pronarëve.

Arrestohet një i dyshuar per hedhjen ne ere me eksploziv te hotelit ne Sarande. Ai eshte djali i njërit prej pronareve qe ishin ne konflikt per godinën. Policia thotë se ka prova te pakundërshtueshme, por i arrestuari i mohon akuzat.

Kapet në Belgjikë Leonard Duka. Ishte në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos

Merr fund pas 4 vjetësh arratia e Leonard Dukës, një prej personave te akuzuar si pjesëmarrës ne vrasjen e ish –efektivit te policisë, Santiago Malko. 37-vjecari u kap ne nje province te Belgjikes, ne baze te informacioneve te policisë shqiptare.

Protesta, 2 në pranga për sendet piroteknike.PS kërkoj përjashtimin e 4 deputetëve të PD.

Dy nga pjesëmarrësit ne protestën e djeshme te opozitës u arrestuan per hedhje te sendeve piroteknike ne drejtim te forcave te rendit dhe një u shpall ne kërkim. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e 4 deputeteve demokratë.

Lame: Legalizimet,drejt fundit. Ulni taksën e shitjes në vend të rivleresimit.

Drejt fundit procesi i legalizimit të objekteve informale. Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës kërkon qe ulet taksa e shitjes se shtëpive, ne vend qe te hapen here pas here procese te rivlerësimit te banesave.

Nis kontrolli për gjendjen e gomave të makinave. Gjoba kush kapet me shkelje.

Nis për here te pare ne Tirane kontrolli për gjendjen e gomave te automjeteve. Policia Rrugore e Tiranes paralajmëron gjoba te kripura per drejtuesit e makinave qe lëvizin me goma jashtë standardeve qe parashikon Kodi Rrugor.

Vijojnë operacionet e kërkimit, disa të shpëtuar pas 200 orësh në rrënoja. Rreth 40 mijë viktima.

Nxirren të gjallë të tjerë persona pas gati 200 orësh nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga tërmeti në Turqi. Operacionet e kërkim-shpëtimit mbushën ditën e nëntë, teksa numri i viktimave ka arritur në rreth 40 mijë./tvklan.al