Lajme Tv Klan 14 Shtator 2022, ora 23:50

08:45 15/09/2022

Spiker: Redi Prifti

Healines 14 Shtator 2022

SHBA: Rusia financoi Partinë Demokratike me 500 mijë Dollarë para zgjedhjeve të 2017

Nje raport i Komunitetit te Zbulimit Amerikan thote se Rusia financoi 500 mije dollare per Partine Demokratike ne vitin 2017. Sipas tij, Moska dha mbi 300 milionë dollarë per parti ne vende te ndryshme, për te manipuluar demokracitë.

Financimet ruse trondisin Italinë në prag të zgjedhjeve. Ish-ambasadori amerikan: Përfituan partite e djathta

Financimet ruse trondisin politiken italiane ne prag te zgjedhjeve parlamentare. Ish -ambasadori amerikan, Kurt Voler thotë se nga paratë e Moskës perfituan partite e djathta te Salvinit, Berluskonit dhe Xhorxhia Melonit.

Miratohet indeksimi i pensioneve dhe rritja e pagës minimale. BE nxjerr paketën antikrizë

Qeveria miratoi indeksimin e pensioneve me 6% dhe rritjen e pages minimale ne 34 mije leke. Po sot, Komisioni Europian i prezantoi parlamentit planin e kursimit te energjisë elektrike dhe gazit te lëngshëm.

24 mln Dollarë për mbrojtjen kibernetike. Peleshi: Sistemet e ushtrusë s’u prekën

Sulmet kibernetike te 15 korrikut dhe 9 shtatorit, te sponsorizuara nga Irani nuk kane prekur sistemet e ushtrisë shqiptare. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi thote se do investohen 24 milione dollare per mbrojtjen e tyre.

PD prezanton hartën territorial: Duhet të ketë 34 bashki më shumë

Partia Demokratike paraqiti sot ne publik variantin e saj te hartes territoriale. Demokratet thone se ndarja e re duhet te kete 34 bashki me shume, per shkak se ndarja aktuale ishte me qellime elektorale dhe nuk zgjidhi problemet.

Ndahet nga jeta në moshën 96-vjeçare Irene Pepas, ikona e kinematografisë greke.

Ndahet nga jeta ne moshen 96-vjecare ikona e kinematografise greke, Irena Papas. Ne 50 vite kariere ajo luajti mbi 70 role te ndryshme, nder te cilet spikati me rolet e figurave të mitologjisë greke, Penelopa, Helena dhe Elektra./tvklan.al