Lajme Tv Klan 14 Shtator 2023, ora 23:15

00:30 15/09/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 14 Shtator 2023

246 të arrestuar në një natë për shpërndarje të drogës. Goditen 23 grupe në 5 qarqe, pranga 1 polici.

Një operacion i madh antidrogë i zhvilluar në 5 qarqe të vendit ka vënë në pranga 246 persona dhe shpalli në kërkim 80 të tjerë. Policia njoftoi se janë goditur 23 grupe kriminale të shpërndarjes së drogës. Mes të arrestuarve edhe 1 polic.

Debate mes grupit të PD dhe kryetares së Kuvendit. Bardhi: Nikolla, me dy qendrime për rregulloren.

Sërish debate në sallën e Kuvendit mes grupit të deputetëve të Partisë Demokratike dhe kryetares Nikolla. Gazmend Bardhi thotë se kryeparlamentarja mban 2 qëndrime të ndryshme për regulloren për kreun e grupit të opozitës.

GJKKO kalon për gjykim Fredi Belerin, akuzohet për korrupsion zgjedhor. Avokatët: Proces politik.

Kryetari i Zgjedhur i Bashkës së Himarës, Fredi Beleri merret zyrtarisht i pandehur nga Gjykata e Posaccme. Ai, së bashku me Pandeli Kokaveshin, akuzohen për korrupsion zgjedhor. Avokatët e cilësojnë procesin te motivuar politikisht.

El Pais: Shqipëria, moda e re e udhëtimit. Çmimet e favorshme, pika e fortë për turizmin.

Prestigjiozja spanjolle “El Pais” i kushton vëmendje Shqipërisë që sipas saj, nga një vend i izoluar nga regjimi komunist u kthye në destiancionin i ri udhëtimi për botën. Bumin turistik e lidh edhe me çmimet konkurruese.

Prezantohen n ë Meksikë trupat e dy ‘’alienëve’’. Studiuesit: Nuk jemi vetëm në Univers.

Prezantohen për herë të parë në Meksikë trupat e dy qenieve “jo-njerëzore” për të cilat u tha se janë alienë. Ata kanë nga 3 gishta në duar dhe koka të zgjatura, por prezantimi ka shkaktuar menjëherë reagime, pro dhe kundër.

1.2 milionë bileta për Euro 2024. UEFA do të nisë shitjen nga 3 Shtatori.

Duke nisur nga 3 tetori, UEFA do të nxjerrë në shitje biletat për finalet e Euro 2024. Çmimi më i ulët i një bilete për fazën e grupeve do të jetë 30 euro. Mbi 1.2 milionë bileta do të dalin në shitje deri më 26 tetor.

/tvklan.al