Lajme Tv Klan 15 Dhjetor 2022, ora 19:30

21:12 15/12/2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Dhjetor 2022

Rama me ambasadorët: Samiti i Berlinit do te mbahet në Tirane. Kërkesa e Serbisë për trupat në Kosovë, surreale.

Ne pritjen e pervitshme me ambasadoret, kryeministri Rama njoftoi se samiti i ardheshem i Berlinit do te mbahet ne Tirane. Ai shprehu edhe njehere mbeshtetje per Kosoven dhe tha se kerkesa e Serbise per te cuar ushtrine ne veri eshte surreale.

Berisha takon kandidatët për kryetar bashkie: Të çlirojmë bashkitë nga fara e hajdutëve.

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, u kerkon kandidateve per kryetare te bashkive qe te shnderrohen ne misionare per t’ua rikthyer bashkite qytetareve dhe thote se primaret jane transformim per pluralizmin ne Shqiperi.

U dhunua dhe u dogj për një borxh 10 mijë Euro, policia zbardh vrasjen e para 5 viteve.

Policia e Tiranes zbardh nje vrasje te ndodhur ndodhi 5 vite me pare dhe ve ne pranga 2 persona e shpall ne kerkim 1 tjeter. Viktima u mor me force ne makine, u dhunua dhe u dogj per se gjalli. Shkak dyshohet se u be nje borxh 10 mije euro

Euro në pikiatë, zbret nën 115 Lekë. Ekspertët: Rënia pritet të vijojë.

Nuk ndalet zhvlerësimi i euros në raport me lekun në tregun e këmbimit valuator në vendin tonë. Monedha europiane zbriti në 115 lekeve dhe sipas eksperteve kjo renie pritet te vijojë edhe më tej.

Kosova i dorëzon presidencës çeke të BE aplikimin për statusin e kandidatit.

Kosova dorezoi sot pranë presidencës çeke të Bashkimit Europian aplikimin per marrjen e statusit kandidat. Kryeministri Albin Kurti tha se mundësia për anëtarësim brenda 9 vitesh në union është reale.

Shqipëri-SHBA, 100 vjet marrëdhënie. Shfaqet premierë dokumentari me fakte të rralla historike.

100 vjet marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve te Bashkuara ishin ne fokus te një dokumentari te prodhuar me iniciative te gazetarit Blendi Fevziu në TV Klan dhe ambasadës amerikane. Ai solli fakte të rralla historike.

Franca në finale, marokenët shkaktojnë trazira në Paris. 1 viktimë e dhjetëra të plagosur.

Franca shkoi në finale e botërorit pas fitores ndaj Marokut. Kaosi përfshiu qytetet kryesore si pasojë e përleshjeve mes grupeve të tifozëve duke bërë që

1 person të humbë jetën dhe dhjetëra të tjerë të plagosen.

