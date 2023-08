Lajme Tv Klan 15 Gusht 2023, ora 19:30

20:53 14/08/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 14 Gusht 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 14 Gusht 2023

Edhe Meloni me pushime në Vlorë. Kryeministrja italiane vjen me ftesë të Ramës

Kryeministrja e Italisë Xhorxhia Meloni vjen për pushime në Shqipëri. Ajo udhëtoi me tragetin e linjës së Brindisit dhe do të qëndrojë për disa ditë në Vlorë me ftesë të kryeministrit Edi Rama i cili e priti personalisht në port.

Gazeta londineze zbulon 5 plazhet e mrekullueshme të Shqipërisë

Bumi i turizmit në Shqipëri vijon të tërheqë vëmendjen e mediave të huaja. Londinezja “Emerging Europe” rekomandon për lexuesit e saj 5 plazhe të mrekullueshme të jugut të vendit tonë për turistët e huaj.

Rriten sërish çmimet e karburanteve. Brenda 1 muaji u shtrenjtuan me 16 lekë

Çmimet e karburanteve në vendin tonë janë shtrenjtuar sërish duke pësuar rritje deri ne 16 lekë brenda muajit. Operatorët e tregut e lidhin me rritjen e çmimeve në bursat ndërkombëtare si dhe forcimi i dollarit në tregun e huaj.

Vrasja e shqiptarit në Greqi, identifikohet autori. Qëndroi në shtëpi me viktimën

Vrasja e shqiptarit Aleksandër Zakaj në Greqi u krye nga një person që kishte jetuar me të parë. Mediat greke raportojnë se policia e ka identifikuar ekzekutorin e 55-vjeçarit në oborrin e shtëpisë së tij dhe e ka shpallur atë në kërkim.

Asllani: Egnatia na vuri në vështirësi. Skuader fizike, luftonin në çdo top

Egnatia bëri një paraqitje të mirë ndaj Interit edhe pse e humbi miqësoren e zhvilluar në Itali. Sipas mesfushorit shqiptar të zikaltërve Kristjan Asllani skuadra shqiptare zhvillonte një lojë fizike dhe i vendosi në vështirësi.

Rrebeshi i meteoreve edhe në Shqipëri. Pamjet bëjnë jehonë në mediat e huaja

Agjencitë ndërkombëtarë të lajmeve publikojnë pamjet e rrebeshit të meteorëve të ditëve të fundit, të kapura nga territori shqiptar. Fenomeni i njohur me emrin “Perseid” është i dukshëm çdo vit gjatë periudhës Korrik – Gusht./tvklan.al