Lajme Tv Klan 15 Janar 2024, ora 19:30

21:02 15/01/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 15 Janar 2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Janar 2024

Kuvendi nis me protesta, dështon fjalimi i Begajt. Mazhoranca voton mes rrëmujës ndryshimet në qeveri.

Nisi me tensione sesioni i ri parlamentar, teksa opozita bllokoi sërish foltoren, duke penguar edhe fjalimin e parashikuar te presidentit te Republikes, Bajram Begaj. Mazhoranca voton mes rrëmujës ndryshimet në qeveri.

Presidenti Begaj: Kuvendi, jo arenë lufte. Duhet bashkëpunim mes palëve. Opozita: Ministër propagande.

Presidenti i Republikes reagoi me ane te nje deklarate pas zhvillimeve ne parlament. Ai tha se Kuvendi duhet te jete vendi i shkembimeve te ideve konstruktive dhe jo arene lufte. Opozita e akuzon se u soll si minister i propagandes se qeverise.

Gjyqi për Arben Ahmetajn, me 18 Janar. SPAK paraqet dosjen e parë për privatizimin e ish-furrës së bukës.

Gjykata e Posaccme do të shqyrtojë më 18 janar kërkesën e SPAK për të marrë të pandehur ish-ministrin, Arben Ahmetaj për shpërdorim detyre për privatizimin e ish-fabrikës së bukës. Kjo do të jetë përballja e parë e tij me SPAK në gjykatë.

Atentati ndaj Zamir Kalemit, shenjstra u mbajt nën vëzhgim sapo doli nga shtëpia.

Hetusit dyshojnë se Zamir Kalemi që mbeti i plagosur gjatë një atentati në Selitë ka qenë i vëzhguar nga autorët që kur ka dalë nga shtëpia. Për të zbuluar vrasësit policia vijon kqyrjen e kamerave në zonën ku ka lëvizur 40-vjeccari ditën e atentatit.

Deeuroizimi i ekonomisë. Ekspertët: I pamundur përdorimi i Lekut, kontrolle në sistemin e pagesave.

Edhe pse euro ka humbur në 3 vitet e fundit pothuajse 25% të vlerës në raport me lekun, ekspertët shprehen se përdorimi i pagesave me monedhën europiane është i pandalshëm. Kjo lidhet me disa faktorë të ndryshëm si tregu i hapur dhe remitancat.

Gara në Shtëpinë e Bardhë, nisin sot votimet për zgjedhjet paraprake brenda partive.

Ajova hap sot garën e gjatë të zgjedhjeve për kandidatët e presidencialeve të Nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të parët janë mbështetësit republikanë që votojnë për të preferuarin e tyre. Parapraket mbyllen në qershor.

Sot ndahen çmimet FIFA. Messi në garë me Haaland e Mbappe për ‘’lojtarin e vitit’’.

FIFA, organizmi më i lartë i futbollit në botë, do të vlerësojë sot në mbrëmje futbollistët më të mirë të vitit 2023. Në garë për lojtarin e vitit janë Mesi, Haland dhe Mbape. Ndërsa Inzaghi, Spaleti dhe Guardiola konkurojnë për trajnerin e vitit./tvklan.al