Lajme Tv Klan 15 Mars 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:49 15/03/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 15 Mars 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Mars 2023

KAS hedh shortin për kërkesën e PD. Berisha: Në koalicion për të fituar zgjedhjet

Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve në KQZ do të vendosë nesër për kërkesat e 2 palëve në Partinë Demokratike që kërkojnë regjistrim në zgjedhjet e 14 majit. Berisha thotë se opozita do të ketë një koalicion të gjerë që do të çojë në fitore.

Eureporter: Monika Kryemadhi mori pagesa nga dy kompani ruse

EuReporter shkruan sot se ish-kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka marre para nga kompani ruse. Shkrimi ka ne fokus strategjinë dhe mjetet që ka përdorur Rusia për të shtrirë kontrollin e saj në Ballkan.

Kryeministri Rama firmos vendimin e shpalljes së Vjosës Park Kombëtar

Kryeministri Rama firmos simbolikisht vendimin për ta shpallur Vjosën Park Kombëtar. Ne një ceremoni te posaçme ai kritikoi ndërkombëtarët qe këmbëngulën për Vjosën, duke thënë se këtë standard s’e kane përdorur ne vendin e tyre.

Arben Ahmetaj çon në Apel vendimin për kontrollin e banesës: Antikushtetues

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj dhe bashkëjetuesja e tij ankimojnë ne Gjykatën e Posaçme te Apelit vendimin per kontrollin e banesës se tyre. Ata thonë se kontrolli është antikushtetues, pasi duhej marre autorizim nga Kuvendi.

U kap me 113 mijë euro në makinë, efektivi reneas: I mora për hall

Policia dyshon se 113 mijë eurot e gjetura në makinën e efektivit të forcave RENEA, një ditë më parë, janë produkt i aktivitetit kriminal. Por efektivi Altin Morina deklaron se paratë janë marrë në bankë për një problem personal.

Mediat Moldave: Parandalohet një atentat me bombë ndaj Bujar Osmanit

Policia dyshon se 113 mijë eurot e gjetura në makinën e efektivit të forcave RENEA, një ditë më parë, janë produkt i aktivitetit kriminal. Por efektivi Altin Morina deklaron se paratë janë marrë në bankë për një problem personal./tvklan.al