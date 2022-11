Lajme Tv Klan 15 Nëntor 2022, ora 19:30

21:03 15/11/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 15 Nëntor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headline 15 Nëntor 2022

Rama, thirrje qytetarëve të investojnë në bob thesari. Akuzat për portin e Durrësit, tërbim i non gratave.

Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje sot shqiptarëve të investojnë në bono thesari. Kreu i qeverisë iu përgjigj edhe akuzave të opozitës për projektin e portit të ri të Durrësit duke thënë se ato janë tërbim i “non grata”-ve dhe spiunëve.

Primaret në PD, Berisha: Kanë konkurruar mbi 200 kandidatë. Kryesia miraton emrat e parë.

Më shumë se 200 persona kanë shprehur interes për të marrë pjesë në primaret për kandidatë për kryetar bashkie në Partinë Demokratike. Berisha e cilëson atë si procesin më transparent, ndërsa akuzon PS-në se kandidatët e saj i zgjedh si në shpellën e mafias

Korridori Adriatiko-Jonian shpallet fituesi i Lekaj-Fier. Së shpejti edhe Kashar-Lekaj dhe Thumanë-Milot.

Shpallet fituesi i gares se hapur ndërkombëtare për transformimin ne nje standard te ri te autostradës Lekaj – Fier, pjese e korridorit Adriatiko – Jonian. Fitues janë 8 kompani shqiptare, te cilat do te investojnë 320 milionë euro.

Një degë e re e TAP mes Shqipërisë e BE. Alijev: Gati të investojmë në infrastrukturën e Shqipërisë.

Një degë e re e TAP do të furnizojë me gaz Europën duke nisur nga Shqipëria. Në tiranë ishte sot Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliev që shprehu gatishmërinë për të investuar në infrastrukturën e Shqipërisë.

Popullsia e botës arrin në 8 miliardë. Rritja u ngadalësua pas shekullit të 20.

Numri i popullsisë së botës mendohet të ketë këtë të martë në 8 miliardë. Përllogaritjet e OKB-së tregojnë se botës iu shtuan 1 miliard banorë për 11 vite. Rritja e popullsisë së botës u ngadalësua pas Bum-it të shekullit të 20-të.

Shiten të gjitha biletat për Italinë. Interes i lartë për miqësoren e luksit që transmetohet në Klan.Reja: Test me vlera.

Interesim i madh i tifozerisë për ndeshjen miqësore të Shqipërisë me Italinë që luhet te mërkurën dhe që do të transmetohet në Tv Klan. Mesditën e së martes përfundoi shitja e biletave. Reja thote se sfida me italianet eshte nje test me shume vlera

