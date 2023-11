Lajme Tv Klan 15 Nëntor 2023, ora 15:30

16:49 15/11/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 15 Nëntor 2023

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 15 Nëntor 2023

Qeveria miraton marrëveshjen me Italinë për emigrantët, do të votohet në Kuvend.

SPAk merr të pandehur kryetarin e Bashkisë së Kuçovës për falsifikim të formularit të dekriminalizimit.

Tuneli i Murrizit drejt fundit. Balluku: Ka pasur nevojë për performamcë speciale.

Tiranë-Prishtinë, shpallet fituesi i studimit të fizibilitetit dhe projekt-idesë së hekurudhës.

Gjobë nga 200 mijë deri në 400 mijë për hedhjen e fishekzjarreve gjatë festave familjare.

Hapet Panairi i librit në Tiranë. Për 5 ditë ekspozohen botimet e mbi 100 shtëpive botuese.

Kombëtarja, stërvitje me dyer të mbyllura në ‘’Air Albania’’ para ndeshjes me Moldavinë.

