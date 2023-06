Lajme Tv Klan 15 Qershor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:55 15/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 15 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Qershor 2023

Rrëmbimi i tre policëve, Kurti kërkon ndihmën e KFOR. Vuçiç: Ai do luftë. Bllokohen doganat.

Albin Kurti kerkon ndihmen e nderkombetareve per lirimin e tre policeve te kapur nga serbet ne territorin e Kosoves. Prishtina shtrengon kontrollet ne kufi, ku jane bllokuar qindra kamione. Vucic e akuzon Kurtin se po kerkon lufte.

Rama: Policët duhet të kthehen . Berishga: Je palë me Serbinë kundër Kosovës.

Kryeministri Rama thote se Tirana eshte e angazhuar teresisht ne lirimin e 3 policeve te Kosoves, por thote se shtensionimi dhe kushtet e bashkesise euro-atlantike mbeten prioritet. Berisha akuzon si pale me Serbine.

KE: S’ka hapa nga qeveria Kurti për shtensionimin e situatës në veri.

Brukseli deklaron se qeveria Kurti nuk ka ndermarre ende asnje mase per shtensionimin e situates ne veri te Kosoves dhe paralajmeron pasasoja per integrimin. Shefi i politikës së Jashtme të BE-së fton palët në një takim javën e ardhshme

Zgjedhjet për kryebashkiak të Rrogozhinës do të ripërsëriten. Kolegji praon kërkesen e opozitës.

Zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Rrogozhinës do të ribëhen. Kolegji Zgjedhor pranon kërkesën e opozitës, e cila kërkoi të shpallej i pavlefshëm rezultati i kutisë së votimit të burgut në këtë qytet si dhe riperseritjen e zgjedhjeve.

Pretenca, 35 vite burg për policin që vrau kolegun brenda komisariatit nr.3. @

Prokuroria e Tiranes kerkon denimin me 35 vjet burg per ish -efektivin e policise, Ludian Zaimi, i cili vrau me armen e punes kolegun e tij Çaush Saliasi, brenda ambienteve te komisariatit numer 3, per motive banale.

Kombëtarja, përgatitjet e fundit për Moldavinë. Sylvinho përcakton formacionin e parë.

Kombetarja po ben pergatitjet e fundit per ndeshjen e se shtunes me Moldavine, qe transmetohet ne Tv Klan. Trajneri Silvinjo rikthen ne mesfuse Keidi Baren, duke dhene sinjale te qarta per formacionin qe pritet te hedhe ne fushe.

/tvklan.al