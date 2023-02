Lajme Tv Klan 15 Shkurt 2023, ora 19:30

21:01 15/02/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Shkurt 2023

U filmua duke dhunuar qytetarin, pezullohet polici: Kishte tentuar t’i digjte klinikën e gruas

Një efektiv i policisë se Korçës filmohet duke dhunuar nje qytetar ne Pogradec. Policia e pezullon nga detyra dhe sqaron se punonjësi i saj dyshonte qe qytetari kishte tentuar t’i digjte kliniken bashkëshortes për motive ende te paqarta.

Sekuestrohen 34 pasuritë Ervis Martinajt. Janë kazino, kompani, prona e llogari bankare

Prokuroria e Posaçme sekuestron pasuritë e te shumëkërkuarit Ervis Martinaj. Mes 34 pasurive, janë një kazino, një shoqëri aksionere, disa apartamente, prona te shumta e llogari bankare, ne emër te tij dhe të familjareve.

Hedhja në erë e hotelit në Sarandë, autorit i’u deshën 2 ditë për ta montuar.

Rreth 10 kilogramë tritol dyshohet se janë përdorur për të hedhur në erë hotelin “Bizanti” mëngjesin e së hënës në Sarandë. Hetuesit thonë se për vendosjen e këtij tritoli autorit i janë dashur të paktën 2 ditë kohë.

Protestë kombëtare ditën e vendimit të “Apelit”. Berisha: Objektivi është Rama

Partia Demokratike do zhvillojë një proteste kombëtare me 3 mars, ditën kur Gjykata e Apelit do te vendose për fatin e vulës se saj. Berisha thotë se objektivi është Rama dhe paralajmëroi proteste edhe gjate ditës se nesërme përpara parlamentit.

Burrat shqiptarë s’i duan lejet e lindjes. Gjatë vitit 2022 i morën vetëm 6%.

Edhe pse kane te njëjtat te drejta me gratë, burrat shqiptarë nuk preferojnë t’i marrin lejet e lindjes qe u takojnë me ligj. Te dhënat tregojnë se gjate vitit 2022 përfituan vetëm 6% e tyre. Ekspertet thonë se shkak janë puna dhe diskriminimi.

Objektet e mistershme nuk kanë lidhje me Kinën. Shtëpia e Bardhë: Nuk janë mjete spiunazhi.

Shtëpia e Bardhë beson se objektet e rrëzuara fundjavën e kaluar nga qiejt e Amerikës së Veriut, nuk janë mjete spiunazhi të Kinës. Ajo thotë se objektet mund të lidhen me aktivitete tregtare e shkencore, por kjo mbetet për t’u vërtetuar.

