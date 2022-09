Lajme Tv Klan 15 Shtator 2022, ora 15:30

18:24 15/09/2022

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 15 Shtator 2022

Financimet ruse vënë në lëvizje Ambasaden e SHBA. Kim takime me kreune KQZ dhe partite politike

Berisha: Duhet hetim ndërkombëtar për aferat e Ramës. BE të ndalë financimet

Tjetër kallëzim për Metën e Kryemadhin në SPAK. Idajet Beqiri i akuzon për korrupsion

Ulet me 8 Lekë çmimi i naftës. Bordi: Do të shitet me 224 Lekë për Litër

Ashpërsohen denimet për dhunën në familje. Autorët nuk do të përfitojnë ulje dënimi

Aksidentohet me makinë pas vizitës në rajonin e Harkiv Presidenti Zelensky/tvklan.al