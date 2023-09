Lajme Tv Klan 15 Shtator 2023, ora 19:30

21:22 15/09/2023

edicioniinformativ ora 19:30 data 15 Shtator 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Shtator 2023

Dënohet me 35 vjet burg polici që vrau kolegun brenda Komisariatit nr.3.

35 vite burg dha gjykata për ish-efektivin e policisë Ludian Zaimi që në maj të një viti më parë vrau brenda ambienteve të komisariatit 3 të Tiranës kolegun e tij. Gjykata rrëzoi pretendimet se ai veproi nën efektin e medikamenteve.

Zjarri që shkrumboi pallatin tek ish-Nshrak. Dyshohet se u shkaktua nga një shkëndijë elektrike.

Të paktën 4 apartamente u shkrumbuan plotësisht dhe 10 të tjerë kanë marrë dëme të pjesshme nga zjarri masiv që ra një ditë më parë në një pallat shumëkatësh në Tiranë. Paraprakisht thuhet se shkak u bë një shkëndijë elektrike.

‘’El Pais’’: Amant Josifi është lënë i lirë në Dubai. Akuzohet për mashtrime të rënda/

Gazeta spanjolle “El Pais” zbulon detaje mbi arrestimin e shqiptarit Amant Josifi në Dubai i kërkuar për mashtrim dhe si pjesëmarrës i një organizate kriminale. Sipas saj ai është lënë i lirë deri në mbërritjen e kërkesës për ekstradim nga Spanja.

Fluks turistësh të huaj në Tiranë: Pushimë të përsosura në Rivierë e Alpe.

Edhe pse jemi në mes të shtatorit, vijon fluksi i lartë i turistëve të huaj në rrugët e Tiranës. Mediat amerikane i bëjnë jehonë bumit turistik duke veçuar panoramën e Rivierës dhe Alpeve, por edhe çmimet e lira.

Prokuroria padit për mashtrim Hunter Biden. Për herë të parë nën akuzë djali i një Presiedenti.

Hanter Bajden, djali i Presidentit amerikan Xho Bajden është paditur nga prokuroria për mashtrim. Kjo është hera e parë që fëmija e një presidenti amerikan në detyrë paditet zyrtarisht për një akuzë penale.

Ndeshja me Çekinë, interes i lartë për bileta. Zbulohen çmimet për ‘’Air Albania’’ për ndeshjen ee 12 Tetorit.

Interes i jashtëzakonshëm për biletat e ndeshjes me Çekinë që do të luhet më 12 tetor. 14 mijë vende do të nxirren në shitje në stadiumin Air Albania. Pjesa tjetër do shkojë për tifozeritë e organizuara. Tv klan mëson edhe çmimet.

