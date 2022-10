Lajme Tv Klan 15 Tetor 2022, ora 19:30

21:33 15/10/2022

Spiker: Redi Prifti

Headlines 15 Tetor 2022

Scholz i përgjigjet Ramës: Gjermania mbështet integrimin e Ballkanit Perëndimor, pasuri për BE

Kancelari Olaf Sholc i konfirmon kryeministrit Rama mbështetjen e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian. Ai thotë se zgjerimi drejt lindjes është pasuri për BE, por kërkon që vendet kandidate të përmbushin kriteret

Kapet bashkëpunëtori i vrasësve me pagesë në Durrës. U siguronte armë vellezërve Beqiraj

Policia arreston Zelando Mamaqin, bashkepunetorin e vrasesve me pagese Gentian e Indrit Beqiraj. Dy vellezerit kane rrefyer para hetuesve se ai i furnizonte ata me arme e municione per te kryer vrasjet qe merrnin persiper.

Vrasja e Martin Çeços, e dashura e tij ishte e pranishme kur ai u mbyt nga ‘’rivali’’

E dashura e Martin Çeços, te riut qe u gjet i mbytur ne nje rezervuar ne Korce ne muajin qershor, rezulton se ishte ne dijeni per planin e eleminimit te tij nga i dashuri i saj dhe se ishte prezente ne momentin e vrasjes.

Ardian Dvorani e Gent Ibrahimi drejt Kushtetueses. ‘’KED’’ i hap rrugë kandidimit

Ardian Dvorani dhe Gent Ibrahimi perzgjidhen nga Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi si dy nga kandidatet qe do te vijojne garen per dy vende vakante ne Gjykaten Kushtetuese.

Emrat e tyre do t’i dergohen Presidentit dhe Kuvendit.

Meloni, në telashe për qeverinë e re. Berlusconi, i pakënaqur me ndarjen e posteve

Xhorxhia Meloni pritet të marrë javën e ardhshme mandatin për krijimin e qeverisë së re. Por mosmarrëveshjet me aleatin e saj, Silvio Berluskonin, për ndarjen e posteve ministrore pritet ta vështirësojnë formimin e kabinetit.

Arvanishtja rrezikon të zhduket. Po braktiset nga të rinjtë, fshatrat arvanitas po ‘’asimilohen’’

Arvanishtja rrezikon te zhduket. Historianët e albanalogët ngrenë shqetësimin se ky variant i lashte i gjuhës shqipe po braktiset nga te rinjte dhe se ndikim negativ po luan edhe asimilimi i fshatrave arvanitase.

