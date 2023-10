Lajme Tv Klan 15 Tetor 2023, ora 19:30

20:47 15/10/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Tetor 2023

Samiti/ Von Der Leyen mbërrin në Tiranë. Rama: presidentja e KE me plan të ri për ballkani Perëndimor.

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen mbërriti në Tiranë ku u takua me krerët më të lartë të shtetit. Kryeministri Edi Rama në konferencëne përbashkët tha se presidentja e KE do të shpallë një plan të ri për Ballkanin gjatë samitit.

Trafiku i drogës drejt Italisë, Gjykata dënon me 150 vjet burg15 të arrestuarit e ‘’shpirtit’’.

150 vjet burg janë dënuar anëtarët e nje grupi kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës të arrestuar dy vite më parë në kuadër të operacionit “Shpirti”. Mes të dënuarve është edhe një punonjës i policisë së Fierit.

Apeli, ‘’PO’’ sekuestrimit të inceneratorit të Tiranës. SPAK: Pas kompanisë qendrojnë Mërtiri dhe Zoto.

Kompania që ka fituar koncensionin për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës do të qëndrojë e bllokuar. Gjykata e Apelit la në fuqi vendimin për sekuestrimin e kësaj kompanie, pas së cilës SPAK thotë se qendrojnë mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

Fillimjava sjell vjeshtën e vërtetë. Priten shira dhe rënie e temperaturave.

Ditet e ngrohta dhe me diell do të marrin fund të hënën, kur i gjithë territori pritet të përfshihet nga një mot i paqendrueshëm. Nuk do mungojnë shirat, ndërsa temperaturat do të bjenë deri në 6 gradë.

Izraeli, tjetër afat për evakuuimin e palestinezëve. Biden: Sulmi i Hamas, më i keqi pas Holokaustit.

Tel Avivi u ka dhënë dhe disa orë te tjera afat palestinezëve që të largohen nga Gaza para se të nisë ofensivën tokësore. Presidenti amerikan Xho Bajden thotë se sulmi I Hamasit ndaj Izraelit ishte masakra më e rëndë pas Holokaustit.

Fitorja me Çekinë rrit pretendimet te Kombëtarja, kuqëzi njtë kërkojnë vendin e parë në grup.

Fitorja me Cekinë ka rritur objektivat për kombëtaren shqiptare të futbollit. Dy futbollistët kuqezinj, Qazim Laçi dhe Enest Muçi thonë se qëllimi tashmë është, jo vetëm kualifikimi, por edhe arritja e e vendit të parë në grup.

