Lajme Tv Klan 16 Dhjetor 2021, ora 15:30

16:49 16/12/2021

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 16 Dhjetor 2021 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 16 dhjetor 2021 Gjykata le ne burg ish –ministrin, lefter koka: kam respektuar ligjin. Procesi, politik Gjykata regjistron kerkesen per statutin e pd, te miratuar nga kuvendi i “11 dhjetorit” Digjitalizohet arkiva e kadastres: ahmetaj, lame: revolucion! 95% e sherbimeve jane online Depistim masiv per covid ne shkollate fakultetet e tiranes. Epidemiologet: zbulojme asimptomatiket Grate mendojne se jane me semure se burrat: tumoret e semundjet e gjakut vrasin meshkujt Hidhet sot shorti i liges se kombeve gogla e shqiperise, ne divizionin