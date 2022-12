Lajme Tv Klan 16 Dhjetor 2022, ora 23:20

08:34 17/12/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:20 data 16 Dhjetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 16 Dhjetor 2022

Vritet në atentat në Tiranë pronari i një hoteli, u qellua në hyrje të hotelit.

Ekzekutohet në një atentat në Tiranë Edmond Papaj. 49-vjeccari që rezulton të jetë pronar i një hoteli u qëllua me pistoletë në një lokal në zonën e Selitës nga një person me kapuç. Viktima ishte me precedentë në fushën e narkotikëve

Altin Dumani zgjedhet në krye të SPAK. Mori 5 vota nga anëtarët e KLP-së. Urohet nga Rama dhe SHBA.

Altin Dumani zgjidhet drejtuesi i ri i Prokurorisë së Posaccme. Ai morri 5 vota, ndërsa në garë ishin edhe prokurorët Edvin Kondili dhe Adnan Xholi. Rama dhe ambasada e shba përshëndesin zgjedhjen e tij, ndersa PD e konsideron procesin të njollosur

Ndryshime në policitë e disa qarqeve, Tonin Vocaj merr drejtimin e bluve të Tiranës.

Zyrtarizohen ndryshimet ne policite e disa qarqeve. Tonin Vocaj emerohet drejtor i Bluve te Tiranes, ndersa Lorenc Panganika shkon ne Fier. Drejtori i Pergjithshem firmos edhe disa levizje te tjera.

Gjykata Speciale dënon me 26 vjet ish-komandatin e UÇK, Salih Mustafën.

Gjykata Speciale denon me 26 vjet burg ish -komandantin e Ushtrise Cclirimtare te Kosoves, Sali Mustafen, duke shenuar rastin e pare te denimit te nje ish -drejtuesi te organizates qe luftoi per çirimin e Kosoves.

Tragjedi në Francë. 10 viktima nga djegia e një pallati, 5 prej tyre janë fëmijë.

Tragjedi ne Lion te Frances. 10 persona humben jeten pasi pallati ne te cilin jetonin u perfshi nga flaket gjate nates. 5 nga viktimat jane femije. Autoritete nuk i kane percaktuar ende shkaqet e ngjarjes se rende.

10 milionë klikime! ‘’Zemër Luana’’ rekord shikueshmërie në Youtube-n e Tv Klan.

Rekord shikueshmerie ne kanalin Youtube te Televizionit Klan per emisionin “Zemer Luana”, te moderatores Luana Vjollca. Ajo ka marre 10 milione klikime duke u bere emisioni me i ndjekur nga shqiptaret.

