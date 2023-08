Lajme Tv Klan 16 Gusht 2023, ora 23:30

00:32 17/08/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:30 data 16 Gusht 2023

Spiker: Redi Prifti

Headline 16 Gusht 2023

“Financial Times”: Shqipëria, Italia e Vogël. Turistët e huaj vërshojnë në resortet e saj low cost

“Shqipëria, një Itali e vogël”. Kështu e ka titulluar një analizë të gjatë gazeta prestigjioze “Financial Times” bumin e turistëve të huaj drejt vendit tonë këtë sezon. Sipas gazetës britanike turistët e huaj kanë vërshuar në resortet lou kost të Shqiëprisë.

Transformimi rrënjësor i lagjes Kume në Vlorë. Nga balta e pluhuri, sot pret mijra turistë të huaj

Ne mesin e bumit turistik qe po perjeton Shqiperia kete vere, Vlora mbetet nje prej qyteteve te preferuar. Investimet e bera aty kane bere te shfrytezueshme per turistet edhe lagjen Kume, nje prej zonave me te degraduara deri pak kohe me pare.

Hohmann për Tv Klan: Presim rezultate nga SPAK. Po punojmë ende për amnistinë fiskale

Ambasadorja e BE, Kristian Hohman thotë se tashmë priten rezultate konkrete nga SPAK. Në një intervistë për TV Klan para largimit ajo thotë se po punohet ende për amnistinë fiskale ndërsa sqaron edhe çështjen e fondeve për bujqësinë.

Po shkëmbenin drogën në det, 6 në pranga. Trafikantët dogjën velieren kur panë policinë

6 persona ranë në prangat e policë gjatë një tentative për të shkëmbyer kanabisin në mes të detit. Sapo vunë re policinë ata dogjën një velierë dhe u përpoqën të largohen, por pa mundur t’i shpëtojnë arrestimit.

SHBA rrit presionon ndaj Kosovës. Hovenier: S’ka BE e NATO pa dialog me Serbinë

SHBA i kërkon sërish qeverisë “Kurti” të ndërmarrë hapat e duhur për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ambasadori Hovenier thekson se për Kosovën nuk do ketë përparim në BE e NATO pa progres në dialogun me Beogradin.