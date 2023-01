Lajme Tv Klan 16 Janar 2023, ora 19:30

Shpërndaje







21:06 16/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 16 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 16 Janar 2023

Parlamenti nis me debate sesionin e ri. Opozita: Po na cënohet fjala.

Nis me debate sesioni i ri parlamentar. Deputetët e opozitës bllokojnë foltoren duke akuzuar mazhorancën se po u cenon fjalën, por shumica tha se ata po shkelnin rregulloren. Javën e ardhshme përcaktohen ndryshimet në grupet parlamentare.



30 shtëpi të dëmtuara nga tërmeti në Klos. IGJEO:40 sekonda lëkundje, aktiviteti është shtuar.

Tërmeti i mbrëmjes se kaluar, me manjitude 4.7 Rihter, ka dëmtuar 30 shtëpi ne zonën e Kosit dhe 2 pallate në Bulqizë. Lëkundjet zgjaten 40 sekonda dhe aktiviteti vijoi deri sot ne mesditë. Autoritetet ngrenë grupe për vlerësimin e dëmeve.

Rikthehen reshjet intensive. Veriu dhe veriperëndimi rrezikojnë përmbytje

I gjithë terrori i vendit është përfshirë nga moti i keq, me reshje shiu dhe rënie temperaturash. Sinoptikanët parashikojnë shtim të reshjeve gjatë natës, ndërsa nuk përjashtojnë as përmbytjet në veri dhe veriperëndim.



Mister, zhdukja e 26-vjeçarit. Vijonë kërkimet në Lumin Seman.

Mbetet mister zhdukja e 26 -vjeçarit Mateo Lika. Polumbarët e RENEA-s i vijuan kërkimet ne lumin Seman, ku dyshohet se ai ra me një makine te marre me qira, por nuk përjashtohet mundësia qe i riu te jete zhdukur ne rrethana te tjera.



400 mijë eurot pa zot, ekspertizë për gurme gishtash në kartmonedha.

Prokuroria pritet te kërkojë kryerjen e ekspertizës te kartëmonedhat e shumës prej 400 mije euro qe u gjeten ne shtëpinë e Rozeta Dobit, ne përpjekje per te gjetur gjurme gishtash. Deri tani, shuma ka mbetur pa zot.



Kapet në Itali bosi më i madh i mafias së “Cosa Nostras”.

Kapet ne Sicili bosi me madh i “Cosa Nostras”, i cili ishte ne arrati prej 3 dekadash. Mateo Mesina Denaro ishte denuar me burg përjetë per vrasjen e prokuroreve te antimafias, Xhovani Falkone e Paolo Borselino, ne vitin 1992./tvklan.al