Lajme Tv Klan 16 Qershor 2023, ora 23:00

Spiker: Redi Prifti

Headlines 16 Qershor 2023

Jep dorëheqjen Safet Gjici. U filmua duke kryer marrëshënie intime në zyrë. SPAK nis hetimet.

Qeveria shkarkon nga detyra kryetarin e Bashkise se Kukesit pas publikimit te nje video ku ai shfaqet duke kryer marredhenie intime me nje punonjese ne zyre. Me herët Gjici dha doreheqjen ndersa tha se ky eshte kurth. SPAK nis hetim penal.

Serbia lë në burg 3 policët e Kosovës. Rama: Ata duhet të kthehen në shtëpi.

Nje gjykate serbe la ne burg 3 policet e Kosovës qe u kapen nga forcat speciale nen akuzën per armëmbajtje pa leje. Kryeministri Rama ben thirrje qe ata te kthehen në shtëpi dhe qe Prishtina te pranoje draftin e Uashingtonit e Brukselit.

Vendimi i Kurtit për kamionët me targa serbe bllokon prodhimet shqiptare në Morinë.

Vendimi i qeverisë së Kosovës për të ndaluar në kufi automjetet me targa serbe bllokuar edhe prodhimet shqiptare. Dhjetëra kamionë të furnizuar në Shqipëri me destinacion Kosovën e Serbinë janë bllokuar në doganën e Morinës.

Qeveria miraton pr/ligjin për legalizimin e kanabisit mjekësor. Do të lejohet deri në 150 HA.

Qeveria miraton projektligjin për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Drafti parashikon licensimin e kompanive që do të merren me kultivimin e tij, ndërsa në rang kombëtar nuk do të mbillen më shumë se 150 hektarë.

Shqipëri-Moldavi. Sylvinho:Si një finale. Ndeshje e vështirë, por kam besim tek lojtarët.

Trajneri Silvinjo thotë se ndeshja kundër Moldavisë është një nga finalet që duhet të kalojë kombëtarja jonë për të besuar në kualifikim. Ai vlerëson kundërshtarin, por ka besim tek lojtarët e tij. Shqipëri – Moldavi do të transmetohet në TV Klan.

