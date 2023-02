Lajme Tv Klan 16 Shkurt 2023, ora 19:30

21:12 16/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 16 Shkurt 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Shkurt 2023

Opozita në protestë, Berisha: Në Surrel, nëse sbëhet mocioni. Dështon shkarkimi i Nikollës.

Opozita protestoi serish para parlamentit, ndersa brenda ne sallen e seancave plenare, deputetet bllokuan serish foltoren. Sali Berisha paralajmeroi se nese kryeministri Rama nuk pranon mocionin me debat, protesta zhvendoset ne shtepine e tij.

Rama sonte në Opinion, në Tv Klan: U përgjigjem të gjitha pyetjeve që u interesojnë shqiptarëve.

Kryeministri Rama do te jete sonte ne emisionin “Opinion” te gazetarit Blendi Fevziu, ne Tv Klan. Kreu i qeverise pritet te flase edhe per çeshtjen “McGonigal”, pasi paralajmeron se do t’u pergjigjet te gjitha pyetjeve qe u interesojne shqiptareve.

“Babë e bir të përqafuar nën rrënoja”. Specialisti i emergjencave rrëfen tragjedinë në Malatia.

Kthehet grupi i pare i vullnetareve qe ndihmoi ne operacionet e kerkim shpetimit ne Turqi. Anetaret e tij rrefejne momentet dramatike te operacioneve. Qeveria vendos te jape 1 milion dollare si ndihme per te mbijetuarit.

Pagesa për marrjen e patentës do të dyfishohet. DPSHTRR: Eliminojmë sekserët.

Marrja e patentes per drejtimin e automjeteve do te kushtoje gati dy here me shume. Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor sqaron se ne kete menyre synohet te eliminohen sekseret dhe konkurrenca e pandershme.

15-vjetori i pavaresisë së Kosovës, Begaj: Askush nuk mund të kërcënojë integritetin e vendit.

Kosova kremton neser 15 –vjetorin e Pavaresise. Ne vigjilje te saj, presidenti Bajram Begaj, nisi nje vizite zyrtare ne Prishtine, ku deklaroi se askush nuk mund ta kercenoje me integritetin territorial te Kosoves.

Skandal tek Barcelona,1.7 mln euro zëvëndës kryetarit të arbitrave për të ndikuar vendimet.

Skandal te Barcelona. Mediat spanjolle kanë zbuluar se ekipi katalan ka paguar për dy vite me radhë zvendës kryetarin e komitetit të arbitrave me 1.7 milionë euro qe te mos merreshin vendime kundër klubit dhe futbollistëve.

