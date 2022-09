Lajme Tv Klan 16 Shtator 2022, ora 19:30

Shpërndaje







22:15 16/09/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 16 Shtator 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 16 Shtator 2022

Bordi ul brenda dy ditësh çmimin e naftës, benzinës e gazit të lëngshëm

Pa kaluar as 24 orë, Bordi i Transparencës ka ulur sërish çmimet e karburanteve në vendin tonë. Nafta do të kushtojë 8 lekë më pak ndërsa benzina do të tregtohet me 4 lekë më lirë. Ulje minimale pëson edhe gazi.

Financimet ruse, në PD? Berisha: Basha më mashtroi, është përgjegjësi e tij

Sali Berisha thotë se çështja e burimit te parave te lobimit te përdorura ne vitin 2017 janë përgjegjësi individuale e ish-kryetarit Basha. Ai tha se Basha e kishte mashtruar ne atë kohe dhe se PD do e hetojë vetë çështjen.

‘’DEA’’, me përfaqësi në Shqipëri. Yuri Kim: Bashkëpunim me SPAK kundër krimit

Një agjent special i strukturës amerikane të antidrogës, DEA ka mbërritur në Shqipëri. Ai do të bashkëpunojnë me SPAK për të forcuar bashkëpunimin në operacionet kundër trafikut ndërkombëtar të drogës dhe krimit të organizuar.

Reshjet rrezikojnë të përmbysin Shkodren e Lezhën. 9 viktima nga shirat e rrëmbyera në Itali

Ditëve me diell iu vjen fundi. Sipas sinoptikanëve 7 qarqe të vendit do përfshihen nga stuhitë e erës dhe reshjet e shiut ku më të rrezikuarat nga përmbytjet janë Shkodra dhe Lezha. Edhe Italia goditet nga moti i keq ku shënohen 9 viktima.

Reja publikon listen për Ligen e Kombeve kundërpërfaqësueve të Izraelit dhe Islandës.

Trajneri Reja publikon emrat e futbollistëve që do të jenë të gatshëm për takimet e Ligës së Kombeve me Izraelin dhe Islandën. Disa mungesa për kuqezinjtë për takimet përmbyllëse të këtij aktiviteti.

/tvklan.al