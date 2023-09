Lajme Tv Klan 16 Shtator 2023, ora 23:00

23:44 16/09/2023

Spiker Reis Çiço

Headlines 16 Shtator 2023

3 policë në pranga dhe 4 të pezulluar për marrje ryshfeti dhe moszbulim të kanabisit

3 police perfunduan ne pranga ne Vlore e Fier per marrje ryshfeti dhe falsifikim te gjobave per shkeljet ne qarkullimin rrugor, ndersa 4 te tjere u pezulluan ne Velipoje se nuk parandaluan mbjelljen e disa parcelave me kanabis.

Nis programi i kredive të buta për administratën. Përfitojnë mjekët, policët dhe ushtarakët e rinj

Hapet në e-albania aplikimi për kredi pa interes për punonjësit e administratës. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se nga ky program do të përfitojnë fillimisht 300 mjekë, policë dhe ushtarakë të rinjë. Aplikimet do të jene të hapura për 30 ditë.

Transformimi i piramidës, jehonë në mediat e huaja, “Design Boom”: Një qendër edhe për jetën kulturore

Transformimi i Piramidës në qendrën më të madhe të teknologjisë në Ballkan tërheq sërish vëmendjen e mediave të huaja. Kësaj herë është “Design Boom” ajo që thekson se projekti ka harmonizuar shumë mirë të shkuarën me të tashmen.

BE rrit objektivat për energjinë e rinovueshme. Ligji i ri: Me shumë panele diellore e parqe eolike

Bashkimi Europian pershpejton shtimin e burimeve te energjise se rinovueshme, si panelet diellore dhe parqet eolike, duke i dhene perparesi te vecante ketij sektori. Parlamenti miratoi kete jave nje ligj qe syon qe, 42.5 e energjise se Unionit te jete e rinovueshme deri ne vitin 2030.

Erdogan: BE synon shkëputjen nga Turqia. Nëse nevojitet, mund të ndajmë rrugët

Shkakton reagim të fortë në Ankara raporti i fundit të Bashkimi Europian i cili thekson se procesi I pranimit të Turqisë është i pamundur në rrethanat e aktuale. Presidenti Erdogan akuzoi Brukselin se nuk dëshiron që Turqia të jetë pjesë e Unionit.

Shiten për 4 orë biletat për ndeshjen me Çekinë. Sylvinho në podcast-in e Ramës: Lojtarët, të fortë

Shiten brenda 4 orësh të gjitha biletat për ndeshjen e 12 tetorit mes Sheqipërisë dhe Cekisë që do të luhet në Air Albania. Burime nga Federata bëjnë të ditur se kanë qënë 264 mijë persona që kërkonin biletë për në stadium. Ndeshja do te transmetohet edhe ne Tv Klan.

