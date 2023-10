Lajme Tv Klan 16 Tetor 2023, ora 19:30

20:53 16/10/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 16 Tetor 2023

Samiti i procesit të Berlinit në Tiranë, Rama: Kemi nevojë për një çati të përbashkët. Michel: Po përgatisim dasmën

U mbajt sot në Tiranë samiti i Procesit te Berlinit. Kryeministri Edi Rama tha Ballkani dhe BE kanë nevoje për një çati të përbashkët, ndërsa presidenti i Këshillit Europian, Çarls Mishel tha se Brukseli po përgatit dasmën e anëtarësimit të Shqipërisë.

Von Der Leyen: Integrimi, në bazë të meritës dhe jo datave. Presim hetmet për ngjarjen në Kosovë

Mitsotaqis: Shqipëria, hapa pas në të drejtat e njeriut. Betimi i Belerit, kusht për integrimin e Shqipërisë në BE.

Por ndryshe nga liderët europiane, kryeministri grek Qiriakos Mitsotakis mendon se Shqipëria ka bërë hapa pas në të drejtat e njeriut. Ai tha në Tiranë se betimi i Fredi Belerit është kusht për integrimin e Shqipërisë në BE.

Parlamenti Europian, rezolutë për ngjarjet e Banjskës. Miratohet në seancën e 19 Tetorit

Parlamenti Europian do te miratoje një rezolutë për ngjarjet ne veri te Kosovës, ku një grup u armatosur serbesh vranë një efektiv te policisë. Rezoluta pritet te votohet mw 19 tetori dhe i bën thirrje Prishtinës e Beogradit të rikthehen në dialog.

Mijra palestinezë në pritje për të ikur në Egjipt. Izraeli: Nuk ka marrëveshje për hapjen e pikave kufitare

Mijëra palestinezë janë grumbulluar në kufirin me Egjiptin dhe presin të largohen për t’i shpëtuar sulmit ushtarak izraelit që synon shkatërrimin e Hamasit. Izraeli thotë se nuk ka ende një marrëveshje për hapjen e pikave kufitare.

Barazimi i Polonisë me Moldavinë, Shqipërisë i duhet vetëm 1 pikë për të shkuar në Gjermani.

Barazimi i Polonisë me Moldavinë favorizon Shqipërinë. Kombëtares kuqezi i duhet vetëm 1 pikë në ndeshjet që do të luajë me Moldavinë dhe Ishujt Faroe për t’u kualifikuar për në finalet e kampionatit europian që luhet në Gjermani.

