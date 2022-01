Lajme Tv Klan 17 Janar 2022, ora 15:30

16:32 17/01/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 17 Janar 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 17 janar 2022

Erdogan dorëzon çelësat e 522 shtëpive të reja në Laç. U ndërtuan nga qeveria turke, kushtuan 42 mln Euro

Zgjedhjet e pjesshme në bashkitë pa kryetar. KQZ i përgjigjet Metës: Kemi dijeni vetëm për 3

ISHP: 80% e rasteve me Covid janë me Omicron. Të shtruarit në spital vetëm me variantin Delta

Greqia nis gjobitjen e të pavaksinuarve mbi 60 vjeç. Rrezikojnë 300 mijë persona

Votohet në Kuvend qeveria e re e RMV. Kabineti ‘’Kovaçevski’’ merr 62 vota pro

Sot jepen çmimet e FIFA – s. Në garë janë Messi, Salah e Lewandowski