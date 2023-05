Lajme Tv Klan 17 Maj 2023, ora 23:30

00:56 18/05/2023

17 Maj 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 17 Maj 2023

Krim në një familje në Elbasan. Një grua vritet me sëpatë nga kunati i saj.

Një ngjarje e rëndë ndodhi mesditën e sotme në Elbasan, teksa një 44-vjeçare u vra me sepatë nga kunati i saj. Policia arreston autorin, ndërsa motra e viktimës tregon se shkak për krimin e rëndë janë bërë konfliktet e vazhdueshme.

Dosja ndaj Fredi Belerit në SPAK, zbardhen takimet me të inflirtuarin.

SPAK merr ne dorezim dosjen e kandidatit fitues në zgjedhjet lokale për Bashkinë e Himarës, Fredi Belerit. Ne dosjen qe disponon Tv Klan thuhet se i infiltruari i policise ka regjistuar 3 video dhe disa pergjime audio qe provojne blerjen e votes.

Berisha: 500 Euro vota, u ndanë 10 mld Lekë. Rama u përgjigjet akuzave me shprehjen e Biden.

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha akuzon qeverinë se shpërndau 10 miliardë leke për te blere votat me 14 maj dhe thotë se nje vote kushtoi 500 euro. Kryeministri Rama u përgjigjet akuzave me një thënie te presidentit Biden.

Euro rritet me ritme të shpejta. Këmbehet me 113.4 Lekë. Rrite edhe Dollari e Paundi.

Tre dite nga zgjedhjet, Euro nis rimekembjen me ritme te shpejta. Monedha e përbashkët europiane këmbehet sot me 113.4 leke ose 1.54 leke me shume se nje dite me pare. Edhe dollari dhe paundi fitojnë terren ndaj lekut.

‘’The Telegraph’’: Ksamili, Karaibet e Europës. ‘’The Washington’’: Në vend të Mykonos, provoni Shqipërinë’’.

Prestigjozja The Telegraf e cilëson Ksamilin si Karaibet e Evropës ndërsa rradhit si destinacionet e preferuara edhe Vlorën dhe Gjirokastrën. Ndërsa The Uashington Post u sugjeron lexuesve që në vend të Mykonosit në Greqi të provojnë Shqipërinë

Derbi i kryeqytetit mbyllet në barazim. Gara për titullin mbetet e hapur.

Derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit përfundon në barazim 1 me 1. Të kuqtë kaluan të parët në avantazh, por bardheblutë barazuan pak minuta para fundit. Kur mbeten edhe 3 javë nga fundi gara për titull kampion mbetet e hapur

/tvklan.al