Lajme Tv Klan 17 Nëntor 2022, ora 19:30

Spiker: Reis Çiço

Headlines 17 Nëntor 2022

PS-PD përplasen në Kuvend, Berisha: Në Parlament do të vijë të flasë populli.

Mazhoranca dhe opozita perplasen ne kuvend. Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha paralajmeron socialistet se nese te drejtat e opozites do te vijojne te shkelen, ne parlament do te vije te flase populli brenda vitit.

Kriza energjetike, Rama në Beograd: Treg rajonal si vendet nordike.

Kriza energjike mbledh ne Beograd lideret e rajonit. Kryeministri Rama propozon nje treg te perbashket rajonal, nen shembullin e vendeve nordike, per te perballuar pasojat qe po shkakton ne kete sektor lufta ne Ukraine.

Inceneratorët, beteja për paratë e korrupsionit. 7 vendime sekuestro për kompanitë dhe zyrtarët.

7 pasuri të llojeve të ndryshme janë sekuestruar deri më tani nga SPAK cështjen e inceneratorëve. Mes tyre jane jo vetem pasurite e kompanive dhe pronareve te tyre, por edhe te ish -minstrit Koka dhe ish -deputetit Bllako.

Publikohen të dhënat e ekspertizës: Lear Kurti vdiq ga mbidoza e kokainës që gëlltiti.

Publikohen te dhenat e autopsise se kryer ne trupin e te riut Lear Kurti qe humbi jeten gjate ndalimit nga nje patrulle policie. Mjeket ligjore thone se shkak i vdekjes eshte mbidoza e shkaktuar nga kokaina qe gelltiti para shoqerimit.

Banorë të Divjakës përplasen me policinë. Kundërshtpjnë traun me pagesë prej 50 Lekësh.

Banoret e Divjakes perplasen me policine, pasi kundershtojne vendosjen e nje takse prej 50 lekesh per te kaluar ne Parkun Kombetar. Ministria e Turizmit thote se ajo ka per qellim mirembajtjen e parkut dhe eshte vetem per turistet.

Rreth 6 mijë të huaj të punësuar çdo vit në Shqipëri. Dominojnë turqit dhe italianët.

Rreth 6 mijë shtetas të huaj punësohen cdo vit në Shqiperi. Te dhenat zyrtare tregojne se vendin e pare e zënë turqit, te ndjekur nga italianet. Sektori më i kërkuar për punësim ng ate huajt është ai i ndertimit.

Pas humbjes me Italinë, riformatim i detyruar për Kombëtaren në ndeshjen me Armeninë.

Pas humbjes me Italine, kombëtarja do t’i nënshtrohet një riformatimi të detyruar në miqësoren ndaj Armenisë. Dëmtimet dhe largimet e lojtarëve do ta bëjnë trajnerin Reja të planifikoje futbollistë të tjerë në formacionin titullar.

