Lajme Tv Klan 18 Dhjetor 2022, ora 19:30

22:12 18/12/2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 18 Dhjetor 2022

Argjentina, kampione e botës. Fiton ndaj Francës në finalen e madhe të Katarit.

Argjentina shpallet kampione e Botës në kompeticionin që uli siparin në finalen ndaj Francës. Fituesi u vendos nga penalltitë pasi 120 minuta lojë u mbyllën në barazim. Heroi i ndeshjes ishte Mesi me 2 gola. Zhgënjim për Mbape që realizoi 3 herë.

Rama: Amnistia Fiskale do bëhet me çdo kusht! Janë paratë e emigrantëve, SHBA e BE do na kuptojnë.

Kryeministri Edi Rama shprehet i vendosur se do të realizojë me çdo kusht Amnistinë Fiskale. Kreu i qeverisë thotë se ajo do të legalizojë paratë e punës së emigrantëve dhe jo ato të krimit. “SHBA dhe BE do na kuptojnë” – thotë Rama.

Vrasja e Edmond Papës, zbardhen pamjet e kamerave të sigurisë. Viktima u vëzhgua për disa orë nga autori.

Detaje të reja zbulohen nga ekzekutimi mafioz i biznesmenit Edmond Papa pasditen e së premtes në kryeqytet. Nga zbardhja e kamerave të sigurisë është vënë re se autori e ka mbajtur për disa orë nën vëzhgim viktimën.

Rreth 2 mijë denoncime çdo ditë në polivi. Dominojnë problemet me parkimet dhe konfliktet në familje.

Çdo ditë në policinë e Tiranës regjistrohen mbi 2 mijë denoncime nëpërmjet telefonatave në sallën operative. Konfliktet më të shumta janë ato për parkimet, brenda familjes, por edhe përplasjet mes banorëve për jetën në komunitet.

Ligji lejon kapsollat vetëm pas 27 Dhjetorit, por edhe këtë vit ‘’festa’’ duket se ka nisur më herët.

Edhe këtë fundvit nuk mungojnë shpërthimet e kapsollave apo fishekzjarrëve në zonat e banuara dhe në orare të papërshtatshme. Ligji e ndalon përdorimin e tyre përpara datës 27 dhjetor, por sërish duket se “festa” ka nisur më herët.

Tension në kufirin serb me Kosovën. Policia ndalon hyrjen e ekstremistëve.

Tensionohet situata në veri të Kosovës. Një grup ekstremistësh serbë kanë tentuar të kalojnë kufirin në Jarinjë, por janë përplasur me forcat policore. Forcat e KFOR-it shtojnë praninë e tyre dhe monitorojnë situatën.

