Lajme Tv Klan 18 Gusht 2022, ora 23:05

Shpërndaje







00:02 19/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:05 data 18 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headline 18 gusht 2022

Atentat mafioz në Vlorë, ekzekutohen në autostradë dy të rinj. Autorët djegin makinën pas krimit.

Dy të rinj të moshave 34 dhe 37 vjeç mbetën të vrarë gjatë një atentati mafioz në autostraden Vlorë-Fier. Hakim Xhezo dhe Shpati Lena u qëlluan me breshëri automatiku, ndërsa autorët dogjën makinën pas krimit, në të cilën u gjetën 3 kallashnikov.

Detaje të reja nga vrasja e Madrit Ulqinakut. Të rinjtë u konfliktuan për një shikim. Autori, në kërkim.

Dalin në dritë detaje te reja nga ngjarja e nje nate me pare ne Elbasan ku Madrit Ulqinaku u qëllua për vdekje pas koke nga një 18-vjeçar. Vrasja dyshohet se ka ndodhur pas një sherri banal mes të rinjve për një vështrim.

Berisha: “Ballkani i hapur”, falimentim për fermerin vendas. Protesta deri në rrëzimin e qeverisë.

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se nëpërmjet Ballkanit të Hapur kërkon të familentojë fermerin shqiptar. Ndaj ai tha se opozita do të ndërmarë protesta të fuqishme për rrëzimin e qeverisë

Bordet e transparencës nuk do të shkrihen. Ibrahimaj: Abuzimet do ishin të mëdha.

Bordet e transparencës që përcaktojnë çmimet e karburanteve dhe ushqimeve bazë në vendin tonë nuk do të shkrihen. Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj thotë për TV Klan se nëse kjo ndodh abuzimet do ishin të mëdha

S’ka marrëveshje në takimin Kurti – Vuçiç. Borrell: Keqardhje, nuk ka alternativë veç dialogut.

S’ka marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për reciprocitetin. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Aleksandër Vuçiç nuk arritën të gjejnë një zgjidhje në dy takimet që zhvilluan me ndërmjetësimin e Brukselit. Borrell shpreh keqardhje.