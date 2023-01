Lajme Tv Klan 18 Janar 2023, ora 19:30

20:58 18/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 18 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 18 Janar 2023

Reshje të dendura shiu e bore në veri. Nisin përmbytjet në Shkodër, 275 Ha nën ujë.

Reshjet e dendura te shiut dhe bores përkeqësojnë situatën ne veri te vendit. Ne Shkodër lumi Buna ka dalë nga shtrati ndërsa ka përmbytur rreth 400 hektarë tokë në Muriqan dhe Oblik. Prurjet ne Drin shtojnë shkarkimet ne Vaun e Dejës.

Kapet 1.3 ton kokainë në portin e Savones. Zbulimi pas arrestimit të 4 shqiptarëve.

1.3 ton kokaine u zbulua nga autoritetet italiane në portin e Savonës në një anije të nisur nga Brazili. Zbulimi i drogës u bë nga hetimet që vijuan pas arrestimit te 4 shqiptareve në 2 janar të cilëve iu gjet 3.5 kuintal kokainë.

Inceneratorët, GJKKO rrëzon Lefter Kokën. Berisha: Në Tiranë u vodhën 54 mln euro.

Gjykata e Posaçme rrezoi kërkesën e ish-ministrit Koka per te bashkuar dosjet e inceneratoreve te Elbasanit dhe Fierit. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, thotë se vetëm me inceneratorin e Tiranes janë vjedhur 54 milionë euro.

Rama në forumin e Davosit: Nevojitet një koalicion kundër sulmeve kibernetike.

Kryeministri Rama propozon nje koalicion ndërkombëtar ne luften kunder sulmeve kibernetike. Ne Forumin Ekonomik te Davosit, ai tha se sulmet ndaj Shqipërisë janë një shembull per te kuptuar se çfarë mund te vijë më pas nga ky fenomen.

Helikopteri i Ministrit të Brendshëm ukrainas rrëzohet mbi një çerdhe, humbin jetën 18 persona.

Rrëzimi i një helikopteri ukrainas mbi një çerdhe fëmijësh në Kiev, i mori jetën ministrit të brendshëm dhe 13 personave te tjerë. Mes viktimave është edhe 1 fëmijë, ndërsa shkaqet e ngjarjes tragjike janë ende te paqarta.

Rekord në ankand për një biletë. 2.4 mln euro për të parë Messin kundër Ronaldos.

Rekord ne ankand per te pare nje përballje mes Lionel Mesit e Kristiano Ronaldos. Nje saudit pagoi 2.4 milionë euro per te ndjekur ndeshjen mes Paris Sen Zhermen dhe lojtarëve me te mire te dy ekipeve me te njohur te Arabisë Saudite.

