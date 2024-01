Lajme Tv Klan 18 Janar 2024, ora 23:20

Shpërndaje







23:49 18/01/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 18 Janar 2024 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 18 Janar 2024

Presidenti dekretom ligjin për Komisionet Hetimore: Nuk kishte nevojë për konsensus.

Presidenti Begaj dekreton ndryshimet ne ligjin per Komisionet Ketimore dhe sqaron se pretendimi i opozites se ligji duhet te miratohej me consensus, nuk qendron. Opozita thote se ai e humbi shansin te jete mbi palet.

Rama në Gjermani: I kemi bërë detyrat për integrimin. Kryeministri i Bavarisë: Shqipëria i përket BE-së.

Nga Gjermania ku mori pjesë në takimin e unionit social-kristian, kryeministri Rama tha se vendi ynë i ka bërë detyrat për integrimin. Kryeministri bavarez nenvizon se Shqipëria i përket BE-së dhe se anëtarësimi i saj forcon unionin.

Tjetër ‘’JO’’ greke për Shqipërinë. Athina bllokon partneritetin BE-Shqipëri për mbrojtjen.

Tjeter bllokim i Greqise ndaj Shqiperise ne Bruksel per shkak te ceshtjes Beleri. Athina nuk pranoi te votonte nje marreveshje mes Shqiperise dhe Bashkimit Europian per te krijuar nje partneritet mbrojtjeje ne Ballkanin Perendimor.

Aksidentet me vdekje, rritje me 17% në 2023. Policia Rrugore: Shumica, për faj të drejtuesve.

Policia e Tiranës arrestoi një mjek pasi dyshohet se prej 2 vitesh shfrytëzonte një vajze te mitur për prostitucion. Hetimet zbuluan se ai e mashtronte 16-vjeccaren duke i premtuar se do e merrte per gruan e tij të katërt.

Aksidentet me vdekje, rritje me 17% në 2023. Policia Rrugore: Shumica, për faj të drejtuesve.

Aksidentet me vdekje u rriten me 17 perqind ne vitin 2023. Drejtuesit e policise rrugore thone se shumica e tyre jane per faj te drejtuesve, por fatalitetet jane ne rritje edhe si pasoje e shkeljes se rregullave te qarkullimit nga kembesoret.

OBSH: Duhanpirja të adoleshentët shqiptarë është në nivele alarmante.

Duhanpirja te adoleshentet shqiptare eshte ne nivele alarmante. Organizata Boterore e Shendetesise thote se Shqiperia ze shifren me te larte ne nivel global. Te dhenat e ISHP tregojne se rritje ka dhe numri i femrave duhanpirese.

/tvklan.al