Lajme Tv Klan 18 Maj 2023, ora 23:30

Shpërndaje







00:37 19/05/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:30 data 18 Maj 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 18 Maj 2023

SPAK kërkon 10 vjet burg për Lefter Kokën, Mertirin e Zoton. Jepet pretenca edhe për Bllakon.

SPAK kerkon denimin me 10 vjet burg per ish -ministrin e Mjedisit, Lefter Koken dhe pronaret e inceneratoreve, Mirel Mertirin e Klodian Zoton. 7 vjet eshte denimi qe kerkohet per Stela Gugallen dhe 4 vjet per ish-deputetin Alqi Bllako.

Publikohen pamjet e grabitjes së Filialit të postës tek “5 Maji”. Arrestohet autori.

Publikohen pamjet e grabitjes me arme te nje poste private ne zonen e “5 Majit” ne Tirane. Autori eshte nje 27-vjecar, ish -punonjes i ketij filiali, arratia e te cilit zgjati vetem disa ore. Policia gjen edhe parate e grabitura.

PD nis përpjekjet për ribashkim. Berisha: Dera e hapur për të gjithë, veç “Alibashës”.

Partia Demokratike nis perpjekjet per ribashkim pas humbjes ne zgjedhjet vendore te 14 majit. Kryetari Sali Berisha thote se dera se Selise Blu eshte e hapur per te gjithe, pervec Lulzim Bashes dhe Enkelejd Alibeajt.

Ashpërsohen dënimet për dhunë në familje. Nuk do ketë gjykim të shkurtuar për autorët.

Denimet per dhune ne familje do te ashpersohen. Nderyshimet ne Kodin e Procedures Penale parashikojne qe per perseritesit e ketyre veprave penale te mos kete me perfitim te uljes se denimit nga gjykimi i shkurtuar.

Hiqet tatimi 15% për dhurimin e pasurisë. Ligji i ri përcakton kategoritë që përfitojnë.

Hiqet tatimi prej 15 perqind per pasurite e dhuruar brenda familjes edhe pertej brezit te pare dhe te dyte. Ndryshimi i bere ne ligjin per te ardhurat percakton vleren e re te tarifes dhe kategorite qe nuk preket prej saj.

Greqia voton të dielën.“Demokracia e re” e kryeministrit Mitsotakis kryeson sondazhet.

Greqia voton te dielen per te zgjedhur qeverine e re. Sondazhet flasin per nje fitore te partise “Demokracia e Re” e kryeministrit Micotaqis. Përcaktues pritet të jenë të rinjtë dhe të pavendosurit që përbëjnë rreth 10% të elektoratit.

/tvklan.al