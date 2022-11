Lajme Tv Klan 18 Nëntor 2022, ora 19:30

Shpërndaje







21:29 18/11/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 18 Nëntor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 18 Nëntor 2022

Reshjet shmangin krizën energjetike. Shqipëria bëhet gati të eksportojë.

Reshjet e ditëve të fundit shmangin krizën energjetike. Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku thotë se situata hidrike në kaskadën e Drinit është përmirësuar dhe se vendi ynë po bëhet gati të fillojë të eksportojë energji elektrike.

Tuneli i Llogarasë hapet në Shkurt. Aeroporti i Vlorës nis fluturimet në 2024

Tuneli i Llogarasë pritet të përfundojë përpara afatit pasi që në shkurt të vitit të ardhshëm ai do të jetë i hapur nga të dyja krahët. Kryeministri Rama tha se edhe aeroporti I Vlorës pritet të nisë fluturimet që në fund të vitit 2024.

Opozita proteston në 6 Dhjetor, ditën e Samit mes BE dhe Ballkanit Perëndimor.

Opozita do ta zhvillojë protestën e radhës me 6 dhjetor, ditën kur në Tiranë do të vijnë krerët e Bashkimit Europian për samitin e përbashkët me Ballkanin Perëndimor. Berisha thotë se shqiptarët kane dhjetëra arsye për të protestuar.

Inceneratori i Fierit, gjykata lë në burg 6 të arrestuarit.

Gjykata e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit la ne burg pa afat 5 personat e arrestuar për çështjen e inceneratorit të Fierit. Mbrojtja mohoi që të ndaluarit të ishin pjese e një skeme mashtrimi, por gjykata mbështeti kërkesën e SPAK.

Sasi rekord kanabisi në Spanjë, policia zbulon magazinën prej 50 tonësh.

Sekuestrohet në Spanjë një sasi rekord prej 50 ton kanabis, më e larta e kapur ndonjëherë nga policia vendase. Aksioni u zhvillua në zonën e Katalunjës dhe u arrestuan 20 persona. Droga ishte mbjellë në 8 ferma të ndryshme.

Një botëror pa birra për tifozët. FIFA jep vendimin: Ndalohet në stadiume.

Nuk do të ketë birra me alkool për tifozët në stadiumet e Katarit. Vendimin e konfirmoi vetë FIFA këtë të premte, duke shtuar se pijet do të lejohen të konsumohen vetëm në disa zona të caktuara tifozësh.

/tvklan.al